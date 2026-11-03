Gas Serra Omm 2025 Record Anidride Carbonica Cop31 Turchia

L'Organizzazione Meteorologica Mondiale segnala record storici di CO2 e metano nel 2025. Dati allarmanti in vista della Cop31 ad Antalya e l'impatto di El Niño.

La concentrazione dei principali gas serra nell'atmosfera ha continuato a salire anche nel 2025, raggiungendo livelli senza precedenti nella storia recente della Terra. L'Organizzazione meteorologica mondiale (Omm) ha emesso questo severo monito nel suo bollettino annuale, evidenziando una accelerazione preoccupante nell'accumulo di sostanze che intrappolano il calore.

Dati Record Anidride Carbonica Preindustriali

L'anidride carbonica ha raggiunto una concentrazione di 426,8 parti per milione (ppm), un dato che rappresenta il 53 per cento in più rispetto ai livelli preindustriali. Dal 2024 il livello è salito di 2,8 ppm, un aumento maggiore rispetto alla media dei dieci anni precedenti. Questa crescita vertiginosa indica che le emissioni non stanno rallentando, anzi, stanno producendo effetti cumulativi sempre più intensi sull'atmosfera globale.

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Il documento dell'Omm è stato pubblicato a due settimane dall'inizio della 31esima conferenza delle Nazioni Unite sul clima (Cop31) ad Antalya, in Turchia. La tempistica delle segnalazioni coincide con un momento cruciale per i negoziati internazionali, poiché i leader mondiali si preparano a discutere strategie urgenti per contrastare questa crisi climatica senza precedenti. L'atmosfera sta letteralmente colando sangue, con numeri che superano ogni soglia di sicurezza biologica finora registrata.

Previsioni 2026 Emissioni Combustibili Fossili

L'Omm prevede che la concentrazione di anidride carbonica aumenterà anche nel 2026. La fonte di questa crescita non è solo dovuta alle emissioni dovute all'uso dei combustibili fossili, ma anche per via degli effetti del Niño eccezionalmente intenso in corso. Questo fenomeno climatico sta rendendo il clima più secco in diverse parti del pianeta, creando condizioni ideali per peggiorare la situazione.

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L'inaridimento degli ecosistemi sta riducendo la capacità delle foreste e di altri ecosistemi di assorbire il carbonio. In termini pratici, il pianeta sta perdendo i suoi polmoni naturali proprio nel momento in cui ha più bisogno di filtrare le tossiche emissioni umane. Questa doppia dinamica, umana e naturale, sta creando un circolo vizioso difficile da interrompere con le misure attuali.

Record Metano Ossido Diazoto Emissioni Industriali

Anche le concentrazioni di metano e ossido di diazoto hanno toccato nuovi record a 1948 e 339,1 parti per miliardo, rispettivamente il 167 e il 26 per cento in più rispetto ai livelli preindustriali. Questi gas, sebbene presenti in quantità minori, hanno un potenziale di riscaldamento globale molto superiore rispetto all'anidride carbonica, rendendo il loro controllo ancora più urgente per la stabilità del clima globale.

L'Omm inoltre ha sottolineato con preoccupazione l'aumento dei livelli di altri due gas, l'idrogeno e l'esafluoruro di zolfo. Quest'ultimo ha un effetto sul riscaldamento 24mila volte superiore a quello dell'anidride carbonica e può restare nell'atmosfera per più di mille anni. La persistenza di questi inquinanti nel lungo termine rappresenta una sfida tecnica ed economica enorme per qualsiasi strategia di decarbonizzazione futura.