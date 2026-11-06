Gasdotto Transahariano: Rischi di Influenza Russa sulle Infrastrutture Energetiche Europee

L'Algeria avvia i lavori del TSGP per diversificare le forniture europee, ma il coinvolgimento industriale russo e le sanzioni Ue pongono dilemmi strategici per l'approvvigionamento energetico del vecchio continente.

Il progetto del gasdotto transahariano, noto come Tsgp, si configura come una potenziale via di accesso per l'energia russa in Europa nonostante gli sforzi di diversificazione. L' Algeria ha ufficialmente avviato i lavori della propria sezione del corridoio energetico il 4 giugno 2026, un infrastruttura destinata a collegare Nigeria, Niger e Algeria. Parallelamente, emersero nuove prospettive di coinvolgimento industriale russo nel progetto. Il ministro degli Esteri algerino, Ahmed Attaf, incontrò l'omologo russo, Lavrov, per discutere collaborazioni industriali. Questa dinamica solleva interrogativi sul rischio di ritrovare imprese russe nello sviluppo di un'infrastruttura concepita per ridurre la dipendenza dai fornitori tradizionali.

Dettagli Tecnici e Capacità del Gasdotto

Il gasdotto prevede tubazioni con un diametro dichiarato di 48 pollici e una capacità iniziale di 20 miliardi di metri cubi annui. La struttura è progettata per essere espandibile fino a raggiungere 30 miliardi di metri cubi. Il 3 giugno scorso, il comitato tripartito approvò uno studio di fattibilità aggiornato, affidato all'azienda di ingegneria Penspen. Il giorno successivo, iniziò l'esame del tracciato, delle autorizzazioni, degli studi ambientali e delle procedure tecniche. La partenza dei lavori su oltre 700 chilometri è indicata per l'inizio del 2027.

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Posizioni degli Attori e Vincoli Regolatori

Il segmento più esposto alla distanza tra annunci e realizzazione è quello nigeriano. Un ritardo in Niger rinvierebbe i ricavi dell'investimento algerino, mantenendone invece i costi finanziari. Il produttore russo di tubazioni, TMK, è stato indicato tra i possibili attori industriali. Una tubazione acquistata a condizioni ordinarie produce soprattutto dipendenza durante la costruzione. Una stazione di compressione con ricambi proprietari può vincolare la manutenzione per anni. Un finanziatore può esercitare poteri attraverso garanzie e clausole di inadempimento. Un socio può acquisire diritti di veto. Chi prenota capacità di trasporto può influenzare l'accesso commerciale ai flussi. Questi diritti vanno verificati nei contratti per dimostrare l'autonomia.

Impatto Reale e Prossimi Passi Strategici

La Commissione europea riferisce che nel 2025 l'Unione ha importato 289 miliardi di metri cubi di gas, di cui 36 dalla Russia, contro i 52 miliardi del 2024. Le importazioni di Gnl sono state 131 miliardi di metri cubi, circa il 45% del totale. I 20 miliardi di capacità iniziale del gasdotto rappresenterebbero il 6,9% degli acquisti europei del 2025. I 30 miliardi della possibile espansione rappresentano il 10,4%. Se l'impianto funzionasse al 50% della capacità iniziale, trasporterebbe 10 miliardi di metri cubi. Al 90%, trasporterebbe 18. L'autorità di regolazione nigeriana ha dichiarato riserve di gas pari a 215,19 trilioni di piedi cubi. Per trasportare 20 miliardi di metri cubi all'anno occorrerebbe un flusso medio di 54,8 milioni di metri cubi al giorno. Per arrivare a 30 miliardi, 82,2 milioni.

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Sicurezza Regionale e Contesto Politico

Il 12 febbraio 2026 Algeri ospitò il sesto dialogo energetico di alto livello con la Commissione europea. L'incontro fu dedicato a gas, infrastrutture, emissioni e cooperazione energetica. La presenza di personale russo o legato a strutture russe in parti del Sahel è documentata. Questo avviene soprattutto nel caso maliano. Tale presenza non equivale a un mandato di protezione del gasdotto. Nel secondo trimestre 2026 l'Unhcr registrò attacchi e insicurezza in aree del Niger quali Tillabéri, Diffa, Tahoua settentrionale e Dosso. La situazione di sicurezza rimane un fattore critico per l'avanzamento dei lavori.

Verifica delle Fonti e Futuro dell'Approvvigionamento

Il 15 giugno 2023 il presidente algerino adottò un piano che prevedeva 24 nuovi pozzi. Le quote rispettivamente del 51% e del 49% furono rese note il 2 febbraio 2022. Un finanziatore può esercitare poteri attraverso garanzie e clausole di inadempimento. Un socio può acquisire diritti di veto. Chi prenota capacità di trasporto può influenzare l'accesso commerciale ai flussi. Questi diritti vanno verificati nei contratti per dimostrare l'autonomia. Il testo dell'Unione europea, adottato il 26 gennaio ed entrato in vigore il 3 febbraio 2026, organizza l'uscita progressiva dalle importazioni di gas russo. Le scadenze per i contratti preesistenti sono distribuite fra il 2026 e il 2027. Il gas estratto in Nigeria non diventa russo perché trasportato in tubazioni fabbricate da una società russa. Restano però separati e vigono i divieti applicabili a controparti, banche, pagamenti, tecnologie e pure servizi. Nel 2027, l'identificazione dei produttori nigeriani che impegnano gas, la chiusura del finanziamento complessivo, l'attribuzione dei contratti di manutenzione e la disponibilità di acquirenti europei costituiranno prove più rilevanti di nuovi incontri diplomatici.