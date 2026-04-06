Gasolio a rischio in Italia: Prezzi alle stelle e incognite sullo Stretto di Hormuz

L'aumento dei prezzi del gasolio in Italia, legato alle forniture dal Golfo Persico e alle incertezze sullo Stretto di Hormuz, solleva preoccupazioni. Analisi della situazione, delle scorte, delle dinamiche di mercato e delle sfide per la raffinazione nazionale.

Dopo il carburante per aerei, il gasolio è il secondo prodotto petrolifero a destare preoccupazione in Italia e, secondo le dichiarazioni del commissario europeo all’Energia Dan Jorgensen al Financial Times, anche a livello europeo. Analizziamo la situazione partendo dai dati concreti.

L'Italia consuma annualmente 24 milioni di tonnellate di gasolio, come riferisce Unem, mentre le scorte ammontano a meno di due milioni di tonnellate, secondo i dati di Ocsit, l'Organismo centrale di stoccaggio italiano. Il principale problema attuale è rappresentato dai prezzi, che si avvicinano a 2,1 euro al litro e che, senza il taglio delle accise recentemente prorogato fino al primo maggio, raggiungerebbero i 2,34 euro al litro. Gianni Murano, presidente di Unem, ha sottolineato come l'aumento dei prezzi del gasolio, analogamente a quello del carburante per aerei, sia strettamente legato alla forte pressione sulle forniture provenienti dall'area del Golfo Persico. Negli ultimi anni, sia l'Italia che altri paesi europei hanno incrementato gli approvvigionamenti dalle raffinerie del Golfo Persico, le quali dipendono necessariamente dallo Stretto di Hormuz per la loro distribuzione.\La domanda cruciale riguarda le conseguenze di una potenziale chiusura dello Stretto di Hormuz. Attualmente, il 57% del gasolio importato dall'Italia, che corrisponde a circa 3 milioni di tonnellate all'anno, transita attraverso lo Stretto, controllato dall'Iran, il quale da tempo richiede un pedaggio per il passaggio. In caso di interruzione totale degli approvvigionamenti di diesel dal Golfo Persico, l'Italia potrebbe contare sulla produzione interna di diesel raffinato. Anche in questo caso, è fondamentale analizzare i dati. L'Italia si qualifica come esportatore netto di gasolio, importando 5 milioni di tonnellate all'anno ed esportandone 8 milioni, dati forniti da Unem. Ciò indica che il paese produce più gasolio di quanto necessita per il consumo interno. Tuttavia, oltre ai numeri, è essenziale considerare la destinazione dei prodotti. Le raffinerie italiane si trovano ad affrontare due sfide principali. Innanzitutto, due delle più grandi raffinerie italiane, Sardoch in Sardegna e Priolo in Sicilia, sono gestite rispettivamente da importanti trader globali come Vitol e Trafigura. Questi ultimi potrebbero aver sottoscritto contratti vincolanti per l'esportazione del gasolio prodotto, destinando quindi il prodotto all'estero. Un elemento rilevante è che i dirigenti di Vitol e Trafigura sono stati convocati da Donald Trump in seguito al cambio di regime in Venezuela orchestrato dagli Stati Uniti, e in tale contesto è emerso che Priolo ha effettivamente un vincolo di vendita a Washington, applicabile anche alla benzina.\Salvatore Carollo, ex manager Eni e stimato esperto del settore petrolifero in Italia, ritiene che il vero problema non risieda tanto nello Stretto di Hormuz, quanto nella concorrenza esercitata dagli Stati Uniti tramite l'approvvigionamento di prodotti finiti, dai quali l'Italia dipende in larga misura: si tratterebbe, quindi, di una vera e propria guerra commerciale sui carburanti. La seconda problematica è legata alla capacità di raffinazione del paese. Eni ha già convertito due impianti in bioraffinerie, precisamente a Gela e Venezia, mentre un terzo impianto, quello di Livorno, è attualmente in fase di conversione. È stata inoltre presa la decisione di convertire parte della produzione di Sannazzaro de Burgondi, in provincia di Pavia. In futuro, le raffinerie operative saranno quelle di Taranto e Milazzo, quest'ultima in partnership con Q8. In prospettiva, sia nel medio che nel lungo termine, la capacità di raffinazione rappresenta un nodo cruciale per il settore





Corriere / 🏆 2. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Gasolio Prezzi Stretto Di Hormuz Golfo Persico Raffinazione

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

La premier Meloni in Qatar e Emirati: “Urgente riaprire lo Stretto di Hormuz”La presidente del Consiglio ha incontrato l’Emiro Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani. I due hanno parlato degli sforzi diplomatici in corso per l'uscita dalla cri…

Leggi di più »

Trump e Iran: Ultimatum sullo Stretto di Hormuz e recupero militareDonald Trump rinnova l'ultimatum all'Iran sullo stretto di Hormuz, mentre gli Stati Uniti recuperano il secondo militare del jet abbattuto. Netanyahu si congratula e richiama la cooperazione USA-Israele in un contesto di escalation delle tensioni in Medio Oriente.

Leggi di più »

Medio Oriente: Trump sposta l'ultimatum all'Iran, cresce la tensione sullo stretto di HormuzAggiornamenti sulla crisi in Medio Oriente: Trump posticipa l'ultimatum all'Iran, mentre crescono le tensioni sullo stretto di Hormuz. L'operazione per recuperare il militare disperso e le mosse strategiche degli Stati Uniti. Ulteriori dettagli sull'incontro in Siria tra il presidente ucraino e il presidente siriano.

Leggi di più »

Medio Oriente: Trump posticipa l'ultimatum all'Iran, tensione sullo stretto di HormuzAggiornamenti sulla guerra in Medio Oriente: Trump sposta l'ultimatum all'Iran e la tensione aumenta sullo stretto di Hormuz. Operazioni militari, minacce e tentativi di negoziazione complicano lo scenario.

Leggi di più »

Trump minaccia l'Iran: ultimatum sullo Stretto di Hormuz e minacce di attacchi devastantiIl presidente Trump intensifica la pressione sull'Iran, lanciando un ultimatum sull'apertura dello stretto di Hormuz e minacciando attacchi militari devastanti. L'annuncio arriva dopo il successo delle forze statunitensi nel salvare il secondo membro dell'equipaggio dell'F-15 abbattuto in Iran. Zelensky accusa la Russia di fornire informazioni a Teheran sulle infrastrutture israeliane.

Leggi di più »

Trump: Nuovo ultimatum all'Iran e nuove minacce sullo stretto di HormuzIl presidente Trump sposta la scadenza per la riapertura dello stretto di Hormuz, alzando i toni contro l'Iran e minacciando azioni militari. Le tensioni in Medio Oriente aumentano mentre continuano i combattimenti e gli Stati Uniti recuperano militari dispersi.

Leggi di più »