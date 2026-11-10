Gasolio, torna lo sconto sulle accise: Eni e Ip con i prezzi più bassi

Dal 9 novembre il gasolio cala di 4,88 centesimi al litro con le accise mobili fino al 23 novembre, mentre la benzina scende sotto i due euro.

Dal 9 novembre il prezzo del gasolio scende di nuovo di 4,88 centesimi al litro, grazie al ritorno del meccanismo delle accise mobili sui carburanti. Il decreto che riattiva il taglio prevede che la misura resti in vigore fino al 23 novembre. Nel frattempo la benzina è tornata sotto i due euro al litro a livello nazionale, secondo gli ultimi dati dell'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit.

Come funziona il taglio delle accise sul gasolio

Il taglio delle accise sul gasolio è stato riattivato con un decreto che ne fissa la durata fino al 23 novembre. La misura comporta una riduzione immediata del prezzo alla pompa pari a 4,88 centesimi al litro, applicata a partire dal 9 novembre.

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La copertura economica dell'intervento è pari a 43,2 milioni di euro, provenienti dal maggior gettito Iva conseguito in ottobre. In questo modo il provvedimento non richiede risorse aggiuntive diverse da quelle già incassate dallo Stato nel mese precedente.

Secondo quanto riportato, anche i prodotti raffinati iniziano a scendere di prezzo a prescindere dal tetto ai prezzi. Il calo non riguarda quindi soltanto le aree in cui si applica il tetto mobile, ma si estende al listino nazionale della benzina.

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Prezzi medi e compagnie più convenienti

La compagnia più conveniente per la benzina self è Eni, con un prezzo medio di 1,991 euro al litro, mentre per il gasolio self il prezzo più basso è quello praticato da Ip, pari a 2,219 euro al litro. I prezzi serviti, cioè con servizio al banco, risultano più alti di circa 20 centesimi per la benzina.

Eni pratica anche un prezzo medio di 2,220 euro per il gasolio self, con una versione servita a 2,426 euro. Ip applica invece 2,003 euro per la benzina self e 2,383 euro per il gasolio servito, dato che colloca la società tra le più competitive sul diesel.

Sulla rete stradale ordinaria il listino medio della benzina self è pari a 1,998 euro al litro, mentre il gasolio self si attesta a 2,240 euro. In autostrada il prezzo medio self è di 2,028 euro per la benzina e di 2,292 euro per il gasolio, con differenze sensibili rispetto alla rete ordinaria.

Effetti per automobilisti e prossime scadenze

Per gli automobilisti il risultato immediato è un risparmio di 4,88 centesimi al litro sul gasolio a partire dal 9 novembre, con la benzina che scende sotto la soglia dei due euro. Chi fa rifornimento in autostrada continua però a pagare prezzi medi superiori a quelli della rete ordinaria.

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Sul fronte delle compagnie, alcune società hanno comunicato lo stop al tetto fisso sui prezzi. Le notizie di stampa riportano infatti che IP e Tamoil hanno abbandonato il tetto fisso, mentre Eni e Q8 mantengono sotto osservazione l'andamento dei prezzi praticati nei propri impianti.

La scadenza principale resta il 23 novembre, data entro cui il taglio delle accise è previsto. Dopo tale data gli automobilisti dovranno verificare l'eventuale proroga del provvedimento, poiché la durata attuale della misura è fissata nel decreto.