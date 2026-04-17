Gasperini commosso: "Momenti difficili a Roma, ma la mia Atalanta ha un posto speciale nel cuore"

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, si commuove in conferenza stampa alla vigilia del match contro la sua ex squadra, l'Atalanta. L'allenatore ripercorre i suoi anni a Bergamo, il rapporto con la società e i momenti difficili vissuti nella Capitale.

Le parole di Gian Piero Gasperini in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la sua ex squadra, l' Atalanta , hanno rivelato un turbinio di emozioni. Visibilmente commosso, l'allenatore della Roma ha rievocato i momenti difficili vissuti nella Capitale, gli anni d'oro trascorsi con i nerazzurri e il suo rapporto con Antonio Percassi.

Gasperini ha affrontato le recenti dichiarazioni del senior advisor giallorosso, definendole una sorpresa incredibile. Ha sottolineato come, nel corso dei mesi, non ci sia mai stato un tono diverso tra lui e Ranieri, né nelle conferenze stampa né nei loro rapporti personali.

«Da quel momento in poi mi sono preoccupato di non rispondere e cercare, anche se involontariamente sono coinvolto, di non creare nessun tipo di danno e difficoltà alla squadra, anche nel rispetto del pubblico. Ora però zero alibi, la squadra deve pensare a domani», ha dichiarato, evidenziando la sua volontà di proteggere il gruppo dalle tensioni esterne.

Gasperini ha poi ribadito il suo impegno nello sviluppo della squadra secondo i suoi principi, ricordando di essere stato chiamato a Roma per portare avanti le sue idee e spingere verso un certo tipo di giocatori. L'inevitabile paragone con la sua Atalanta, che affronterà all'Olimpico in una sfida cruciale, è stato affrontato con la consueta franchezza. «Sono venuto a Roma perché ho visto una possibilità per me straordinaria e sono contento della scelta. Con l’Atalanta è stata una storia lunga nove anni. Io sono stato otto anni a Genova e nove anni all'Atalanta, vuol dire che forse non sono proprio una persona così brutta e che lavorare con me tanti anni non è così terribile», ha affermato, sottolineando la longevità e la proficuità del suo rapporto con la società bergamasca.

Ha poi ammesso che, come in ogni rapporto duraturo, ci possono essere divergenze di vedute: «Certo che a volte ci sono dei punti di vista diversi, però sempre nei limiti. Succede anche tra marito e moglie. Quando si sta insieme tanti anni, si possono tirare fuori 3, 4 episodi, 5 episodi di scontro. E quanti ne tiriamo fuori positivi? Centocinquanta? Potremmo tirarne fuori a centinaia».

Al termine della conferenza stampa, il ricordo degli anni all'Atalanta ha fatto emergere nuovamente la commozione di Gasperini. «A Roma c'è tutto, soprattutto nella squadra e anche nell'ambiente esterno. A Bergamo il contesto era compatto, il lavoro della società straordinario. L'anomalia dell'Atalanta è stato giocare in Europa facendo utili, una cosa straordinaria. Non solo per merito mio, ma anche per una società capacissima di operare in sintonia con l'allenatore. Poi quella sintonia è un po' cambiata, un po' perché è cambiata la proprietà e un po' perché non c'era più il papà», ha concluso, prima di abbandonare la sala stampa visibilmente emozionato, ripensando in particolare al suo legame con Antonio Percassi





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