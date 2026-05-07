Gasperini e l'ambizione di un potere totale a Trigoria

Analisi della strategia di Gasperini per trasformare il suo ruolo alla Roma in quello di manager tecnico, tra richieste di autonomia e ristrutturazione dirigenziale dei Friedkin.

In un contesto caratterizzato da forti tensioni interne e una certa dose di incomprensioni, Gian Piero Gasperini sembra determinato a voler costruire qualcosa di duraturo presso la AS Roma.

Non si tratta semplicemente di una sfida professionale, ma di una vera e propria missione. L'allenatore ha manifestato chiaramente la sua volontà di mettere radici in una città che ha una passione viscerale per il calcio. È interessante notare come l'estivo passato abbia visto Gasperini preferire l'opzione giallorossa rispetto a quella juventina, a testimonianza della sua fede incrollabile nel progetto delineato dalla proprietà.

Gli investimenti della famiglia Friedkin sono stati massicci, superando la soglia di un miliardo e mezzo di euro dal 2020, e Gasperini è consapevole che tali cifre devono necessariamente tradursi in successi sportivi concreti. La sua visione non prevede lo smantellamento totale della rosa, bensì un'evoluzione graduale attraverso innesti mirati che permettano di potenziare il gruppo senza distruggerne l'armonia.

L'obiettivo è creare un ambiente più sereno, dove i rapporti interni siano fluidi e costruttivi, evitando le fratture che hanno segnato le stagioni precedenti. Per raggiungere questi traguardi, Gasperini non chiede solo fiducia tecnica, ma un'influenza reale sulle dinamiche gestionali del club. Il tecnico desidererebbe suggerire nomi di dirigenti con cui abbia una sintonia naturale, citando implicitamente figure carismatiche come Francesco Totti, che potrebbero fungere da ponte tra l'ambiente tecnico e una proprietà che risiede fisicamente lontano dall'Italia.

La fiducia di Dan Friedkin è stata formalizzata pubblicamente nel comunicato che ha accompagnato l'addio di Ranieri, definendo il percorso di Gasperini come una strada condivisa verso la crescita e il miglioramento. In questo scenario, un cambio di rotta improvviso sarebbe percepito come un fallimento strategico e un danno d'immagine irreparabile nei confronti della tifoseria.

Gasperini ha espresso chiaramente la sua necessità di avere il controllo totale su alcuni settori chiave: dalla gestione del reparto medico alla scelta dello staff tecnico, dato che gran parte dei collaboratori precedenti erano legati a Ranieri. Il punto più critico rimane però il rapporto con la direzione sportiva. Il mancato feeling con Massara ha spinto l'allenatore a rivendicare l'idea che DS e mister debbano condividere le responsabilità dei risultati in modo simbiotico, rifiutando di lavorare seguendo idee altrui.

Questa pretesa di autonomia potrebbe portare i Friedkin a concedere a Gasperini un ruolo di manager tecnico plenipotenziario, similmente a quanto fatto da Sir Alex Ferguson al Manchester United. Una figura che non si limiti a gestire la squadra in campo, ma che incida profondamente sulle scelte di mercato e sull'organizzazione strutturale del club.

Attualmente, la Roma attraversa una fase di vuoto dirigenziale preoccupante: l'uscita di figure come Mourinho, De Rossi e Ranieri ha lasciato scoperti ruoli fondamentali come quello di direttore tecnico, amministratore delegato e direttore generale. Senza una spina dorsale gestionale solida, i soli investimenti economici rischiano di non essere sufficienti per riportare il club ai vertici. Proprio per questo motivo, la presenza in Italia di Ryan e Corbin Friedkin assume un significato cruciale.

Il vicepresidente Ryan sta esplorando diverse professionalità manageriali per colmare queste lacune, mentre Corbin si è insediato a Trigoria per analizzare le cause profonde delle incomprensioni interne. La famiglia texana vuole dimostrare con i fatti che la Roma non è un semplice 'vanity asset', ovvero un giocattolo per appagare l'ego dei proprietari, ma un progetto serio volto a restituire prestigio a una delle piazze più importanti d'Europa.

La sfida ora è trasformare queste intenzioni in una struttura organizzativa che permetta a Gasperini di operare con la massima efficacia





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