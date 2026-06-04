Gasperini: 'Roma, duty to strengthen the team. Mancini stays, renewals for Dybala and Pellegrini underway'

Il tecnico dell'Atalanta, ospite all'Accademia dello Sport per la Solidarietà di Bergamo, parla del terzo posto conquistato e del futuro della Roma: 'Abbiamo il dovere di rendere la squadra più forte, il nucleo va conservato'. Su Mancini: 'Non se ne va'. Dybala e Pellegrini vicini al rinnovo.

Gian Piero Gasperini , tecnico dell' Atalanta , è intervenuto in qualità di ospite d'onore all'Accademia dello Sport per la Solidarietà di Bergamo, tornando a parlare per la prima volta dopo la conclusione del campionato.

Il suo intervento si è concentrato principalmente sui risultati raggiunti con la sua squadra e sul futuro della Roma, club di cui è stato a lungo tifoso e per il quale nutre un profondo attaccamento. Gasperini ha festeggiato il terzo posto conquistato dall'Atalanta, che ha garantito la qualificazione alla Champions League, definendolo un traguardo incredibile e di grande valore per tutta la squadra e per la città.

Ha sottolineato come questo risultato sia stato frutto del lavoro collettivo e della tenacia dimostrata fino all'ultima giornata, premiando un gruppo solido e combattivo. Riguardo alla possibilità che la Roma rafforzi la propria rosa in vista della prossima stagione, Gasperini ha sottolineato l'importanza di operare con serietà e rispetto verso la piazza romanista e la sua tifoseria, sempre molto calorosa e presente.

Ha evitato di entrare in dettagli su nomi specifici di mercato, spiegando che è ancora prematuro fare previsioni precise e che le trattative spesso si definiscono più avanti, verso la fine della finestra di calciomercato. Ha comunque espresso l'ambizione di costruire una squadra ancora più competitiva, pur conservando il nucleo storico che si è distinto per its valori e per lo spirito di sacrificio.

Tra i punti fermi del progetto tecnico, Gasperini ha indicato la necessità di keeping i giocatori più rappresentativi, come il difensore Gianluca Mancini, il centrocampista Lorenzo Pellegrini e l'attaccante Paulo Dybala. Su Mancini, ha dichiarato con certezza che non lascerà la Roma, nonostante l'interesse dell'Inter, perché il giocatore stesso desidera rimanere nella capitale.

Per quanto riguarda Dybala e Pellegrini, ha confermato che le trattative per i rinnovi sono in corso in maniera riservata e che c'è la volontà da parte di tutti di proseguire insieme, pur dovendo fare i conti con le esigenze di bilancio e la concorrenza di altri club. Infine, Gasperini ha mostrato il suo sostegno al tennista italiano Jannik Sinner, impegnato al Roland Garros, e ha scherzato su un possibile futuro calcistico di Flavio Cobolli, giovane promessa del tennis azzurro ed ex giocatore delle giovanili della Roma, ipotizzando che potrebbe essere provato dalla squadra se decidesse di prendersi una pausa dal tennis





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