Gasperini sopraffatto dall'emozione: abbandona la conferenza stampa dopo il ricordo dell'Atalanta e dei Percassi

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, è stato travolto dall'emozione durante una conferenza stampa, lasciando la sala in lacrime dopo aver ricordato il suo passato all'Atalanta e il legame con la famiglia Percassi. Un momento di rara vulnerabilità per il tecnico.

Gian Piero Gasperini ha mostrato un lato di sé finora inedito da quando siede sulla panchina della Roma . Durante la conferenza stampa in programma alla vigilia del match contro l' Atalanta , dopo circa mezz'ora di botta e risposta con i cronisti, l'allenatore giallorosso è stato visibilmente sopraffatto dall'emozione mentre rievocava il suo passato a Bergamo e il legame speciale con la famiglia Percassi .

Con la voce incrinata e gli occhi lucidi, si è alzato improvvisamente, abbandonando la sala stampa di Trigoria e sigillando la sua uscita con un gesto stizzito, accompagnato da un calcio a una porta. L'episodio ha segnato un momento di inaspettata fragilità per il tecnico, solitamente noto per il suo temperamento deciso e per la sua capacità di gestire la pressione con fermezza. Prima di questo commovente epilogo, la conferenza stampa si era svolta in modo relativamente tranquillo. Gasperini aveva cercato di stemperare le recenti tensioni, affermando: «Le parole di Ranieri sono state inaspettate. Con lui non abbiamo mai avuto discussioni di questo tipo, ma normali confronti». Questo concetto è stato ribadito più volte, nel tentativo di sminuire qualsiasi accenno di crisi e di rimarcare la naturale dialettica che caratterizza il rapporto tra allenatori e giocatori. Tuttavia, il focus della conversazione ha progressivamente virato su tutt'altri argomenti, allontanandosi dal presente e dalla partita imminente. Le domande sul futuro hanno ricevuto risposte scarne, mentre il discorso si è spostato in modo significativo sul passato, in particolare sul suo periodo alla guida dell'Atalanta. Gasperini ha voluto sottolineare il suo attaccamento e la sua lunga permanenza in società che lo hanno formato, dichiarando: «Sono stato 8 anni a Genova e 9 a Bergamo, non sono poi una persona così brutta. A Bergamo ho lasciato un contratto e la Champions League. Loro volevano rinnovare il mio contratto, ma io ritenevo che il ciclo fosse concluso. Avrei mantenuto il contratto in scadenza, ma non avrei accettato un rinnovo». È stato proprio in questo momento che il tono della conferenza è mutato radicalmente. Il ricordo dell'Atalanta e, soprattutto, della figura paterna di Antonio Percassi, ha fatto emergere un'emozione profonda. Gasperini ha proseguito, con la voce che si faceva sempre più tremante: «L'Atalanta era una società capace di operare in piena sintonia con l'allenatore. Ad un certo punto, questa sintonia si è un po' incrinata, in parte perché è cambiata la proprietà, in parte perché non c'era più il padre, figura alla quale ero sicuramente più legato…». A questo punto, il tecnico ha interrotto il suo discorso, visibilmente commosso. L'emozione ha preso il sopravvento, portandolo ad alzarsi e ad abbandonare la sala stampa senza aggiungere ulteriori commenti, lasciando i presenti in un silenzio carico di significato. Questo episodio offre uno sguardo inedito sulla persona dietro la figura pubblica dell'allenatore, rivelando la profondità dei legami umani e professionali che lo hanno segnato e che ancora oggi lo toccano nel profondo. La sua partenza improvvisa, segnata da un gesto di stizza ma soprattutto da una palpabile commozione, ha evidenziato quanto il suo passato a Bergamo e il rapporto con la famiglia Percassi contino ancora per lui, al punto da poterlo turbare in un contesto solitamente gestito con freddezza e distacco. È un promemoria che anche le figure più forti e carismatiche possono essere toccate da ricordi e legami affettivi che vanno al di là del mero risultato sportivo





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