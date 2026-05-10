Gatta domestica sfida coyote e vince

Una gatta domestica di 10 anni ha affrontato a muso duro un coyote e ha vinto. L'incontro inaspettato è avvenuto in pieno giorno in un giardino di Manzanar Avenue. Le telecamere di sicurezza hanno ripreso il momento in cui un coyote si avvicina alla proprietà, ma non trova una preda in fuga. Trova Mama, la gatta. La gatta resta ferma, non arretra. Quando il predatore si avvicina, reagisce: graffia, attacca, tiene la posizione. Dopo pochi istanti di tensione, il coyote si ritira. Lo shock della famiglia Debbie Beltran, proprietaria di Mama, ha scoperto tutto grazie a un video inviato da un vicino.

Una gatta domestica di 10 anni ha affrontato a muso duro un coyote e ha vinto. L'incontro inaspettato è avvenuto in pieno giorno in un giardino di Manzanar Avenue.

Le telecamere di sicurezza hanno ripreso il momento in cui un coyote si avvicina alla proprietà, ma non trova una preda in fuga. Trova Mama, la gatta. La gatta resta ferma, non arretra. Quando il predatore si avvicina, reagisce: graffia, attacca, tiene la posizione.

Dopo pochi istanti di tensione, il coyote si ritira. Lo shock della famiglia Debbie Beltran, proprietaria di Mama, ha scoperto tutto grazie a un video inviato da un vicino. Dopo lo scontro, la gatta presentava solo alcune zone umide sul collo, probabilmente dovute al contatto, ma nessuna ferita evidente. E, una volta rientrata, Mama è stata accolta dagli altri gatti di casa, che si sono avvicinati a lei con insistenza.

Un comportamento che potrebbe essere legato all'odore del coyote rimasto sul suo pelo. I gatti, infatti, hanno un olfatto estremamente sviluppato e reagiscono in modo evidente a odori estranei o potenzialmente minacciosi. Coraggio o istinto? Quello che può sembrare coraggio, in realtà, è spesso una combinazione di istinto territoriale e risposta difensiva.

Un gatto può decidere di non fuggire quando percepisce di essere nel proprio territorio o quando valuta di non avere vie di fuga immediate. In questi casi, può adottare una strategia di intimidazione: postura rigida, attacco rapido, uso degli artigli. Non è la norma - e non è privo di rischi - ma può accadere.

Nonostante il lieto fine, episodi come questo ricordano quanto possa essere pericoloso lasciare i gatti liberi in aree dove sono presenti predatori selvatici: Mama è sopravvissuta, ma non sempre va così





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