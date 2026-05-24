Gatti ritrovati dopo due anni: la storia incredibile di Zeus e Hercules

La proprietaria dei due gatti, Dianna Rabetoy, non si dà pace dopo la scomparsa dei due animali. Ma poi arriva una chiamata inattesa da un rifugio per animali di Los Angeles e i gatti sono stati ritrovati grazie ai microchip impiantati quando erano ancora cuccioli.

Tutto era iniziato in modo inspiegabile a Portland: due gatti giovani, Zeus ed Hercules, erano usciti nel giardino di casa nel 2024 e non erano più tornati.

Nessun segnale, nessuna traccia, nessun indizio utile per capire cosa fosse successo. La loro proprietaria, Dianna Rabetoy, non si dà pace: distribuisce volantini, pubblica annunci su Nextdoor e coinvolge tutta la comunità locale. Ma i giorni diventano settimane, poi mesi, e dei due gatti non arriva più alcuna traccia. Continuavo a mettere volantini ovunque, ha raccontato Rabetoy a Koin 6 News.

Per quasi due anni la speranza resta sospesa, fragile ma mai del tutto spenta. Nel frattempo, l'idea più dolorosa prende forma: forse qualcuno li ha portati via. Forse non torneranno più. Poi, quasi esattamente due anni dopo la scomparsa, arriva una chiamata inattesa da un rifugio per animali di Los Angeles.

I gatti erano stati ritrovati e identificati grazie ai microchip impiantati quando erano ancora cuccioli. Senza quel piccolo dispositivo, la loro storia si sarebbe probabilmente fermata lì. Non pensavo di rivederli mai più. Ero così emozionata, ha raccontato la proprietaria.

Non riuscivo a crederci. Il ricongiungimento non è stato semplice. Il ritorno improvviso a Los Angeles ha richiesto organizzazione e un aiuto esterno. Rabetoy è partita all'ultimo momento, volando in California e tornando con Zeus ed Hercules lo stesso giorno.

Quando finalmente li ha rivisti, la distanza di due anni è sembrata dissolversi in un istante. Non riesco a smettere di sorridere perché sono tornati a casa, ha detto. Oggi i due gatti sono completamente cresciuti: Hercules pesa circa 6,8 kg e Zeus arriva a 8. Entrambi sono descritti come in ottima salute.

Nonostante il tempo passato lontani, si sono riadattati rapidamente alla vita domestica, come se non avessero mai davvero dimenticato la loro casa. Come siano finiti così lontano resta ancora sconosciuto. Nessuna spiegazione certa, nessuna ricostruzione del percorso. Solo un dato sicuro: senza microchip, questo ricongiungimento non sarebbe mai avvenuto.

Dopo la storia, la proprietaria ha voluto lanciare un messaggio semplice ma diretto: microchippare gli animali e mantenere aggiornati i dati può fare la differenza tra una perdita definitiva e un ritorno impossibile. Vorrei poter chiedere loro cosa hanno fatto in tutto questo tempo, ha detto. Sarebbe divertente. Il gatto Olaf riappare dopo 4 giorni: aveva viaggiato sotto un'auto senza che nessuno se ne accorgesse





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