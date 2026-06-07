Gattini avvolti in un groviglio di cordoni ombelicali: una rara emergenza neonatale in una fattoria brasiliana

Una gatta di una fattoria di São Paulo partorisce cinque cuccioli i cui cordoni ombelicali si intrecciano, creando un nodo pericoloso. Dopo un intervento delicato, uno dei gattini perde una zampa, ma la cucciolata cresce sana. La vicenda illustra la rara complicazione dell'aggrovigliamento dei cordoni ombelicali nei felini e l'importanza di un rapido intervento veterinario.

In una fattoria situata nello stato di São Paulo, la vita quotidiana è scandita da nascite e cucciolate di ogni specie. Noeli Fernandes, abituata a gestire i piccoli animali della tenuta, credeva di aver già assistito a tutti i possibili scenari di parto.

Tuttavia, quando ha avvicinato la sua gatta appena diventata madre, si è trovata di fronte a una situazione mai vista prima: cinque gattini appena usciti dalla placenta erano avvolti l'uno intorno all'altro in un groviglio di cordoni ombelicali, proprio all'altezza dell'ombelico, senza riuscire a separarsi. Il parto sembrava procedere senza intoppi. La gatta ha partorito cinque piccoli, tutti vigorosi e attivi, ma la famiglia ha notato subito che i cordoni non si erano staccati come di consueto.

Nei video pubblicati su Instagram (@vidaboa_nafazenda) si osservano i cinque neonati accalcati, con la madre che li osserva attentamente. Il marito di Noeli, esperto nella cura degli animali della fattoria, è intervenuto con estrema cautela, liberando i cuccioli uno alla volta. L'operazione è durata diversi minuti: in alcuni punti i cordoni erano talmente stretti da compromettere la circolazione sanguigna di un cucciolo, creando un vero e proprio nodo che impediva il flusso di sangue.

Dal punto di vista veterinario, il fenomeno osservato è noto come aggrovigliamento dei cordoni ombelicali, una complicazione neonatale rara ma documentata nei felini. Normalmente la madre rompe le membrane, pulisce i piccoli e recide o morde i cordoni subito dopo la nascita. Quando i piccoli nascono in rapida successione, o la madre è inesperta o distratta da altri cuccioli, i cordoni possono restare integri e intrecciarsi.

Se la compressione persiste, il tessuto riceve insufficiente irrorazione, con il rischio di necrosi e perdita di arti. Purtroppo, uno dei gattini ha subito la perdita di una zampa a causa dell'ischemia prolungata, nonostante l'intervento tempestivo della famiglia. Nei giorni successivi, Noeli ha documentato la crescita dei cinque fratellini. Oltre al gattino amputato, che riceve medicazioni giornaliere e sta reagendo bene, gli altri cuccioli hanno iniziato a nutrirsi normalmente accanto alla madre.

La storia, iniziata come una delle nascite più insolite della fattoria, si è trasformata in un racconto di resilienza e cura. Essa ricorda quanto siano delicati i primi minuti di vita di un felino e l'importanza di un monitoraggio attento da parte degli esseri umani quando si verificano anomalie neonatali. Questa vicenda, oltre a sensibilizzare gli allevatori sulle possibili complicazioni al parto, sottolinea l'importanza della formazione veterinaria continua e della rapidità d'intervento in caso di emergenze neonatali.

La famiglia Fernandes, ora più consapevole, ha adottato una procedura di controllo più rigorosa per tutti i futuri parti, garantendo che i cordoni vengano tagliati o morsicati immediatamente, riducendo il rischio di ulteriori incidenti. L'esperienza ha inoltre stimolato una discussione online tra proprietari di animali e professionisti veterinari, amplificando la conoscenza di questa rara patologia e promuovendo migliori pratiche di assistenza alla nascita degli animali da reddito





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