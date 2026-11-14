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Gatto Gustavo ucciso a Spoltore: il sindaco Trulli condanna la ferocia e l'Aidaa offre 1000 euro

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Gatto Gustavo ucciso a Spoltore: il sindaco Trulli condanna la ferocia e l'Aidaa offre 1000 euro
Chiara Trulli · Gatto Gustavo · Spoltore
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Il sindaco Chiara Trulli e l'Aidaa reagiscono alla morte del gatto Gustavo nel Pescarese, promettendo controlli rigorosi e una ricompensa di mille euro per chi segnalerà i responsabili.

Il sindaco di Spoltore, Chiara Trulli, ha espresso profondo sdegno per l'uccisione del gatto nero Gustavo nel territorio del Pescarese. L'amministrazione comunale sta collaborando attivamente con le forze dell'ordine per chiarire i circostanze della morte dell'animale.

Determinazione della causa di morte

Gli esami medici hanno confermato che l'animale ha subito un trauma cranico grave e un colpo ricevuto in corrispondenza del midollo spinale. Questa violenza estrema ha causato la morte istantanea di Gustavo, noto in tutta la comunità locale.

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Posizione ufficiale del Comune

La sindaca ha dichiarato che Spoltore è una comunità accogliente e civile, incapace di accettare episodi di violenza gratuita contro esseri indifesi. Il Comune sta valutando l'implementazione di controlli più capillari nei punti sensibili del territorio pubblico.

Iniziative dell'Associazione Aidaa

L'Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente ha annunciato una denuncia contro ignoti da presentare alle autorità competenti. Questa azione legale si aggiungerà a quelle già avviate dai residenti del luogo che hanno subito il fatto.

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Dettagli della ricompensa offerta

L'Aidaa ha deciso di destinare mille euro come ricompensa per chi fornirà elementi utili all'identificazione dei responsabili. La somma sarà assegnata solo a chi presenterà denuncia formale e fornirà successiva testimonianza valida.

Collaborazione con i cittadini residenti

L'amministrazione ha attivato un canale diretto con i volontari e i residenti per raccogliere segnalazioni tempestive. Questo strumento servirà a prevenire futuri maltrattamenti e a garantire la sicurezza degli animali nel comune abruzzese.

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