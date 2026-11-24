Gavi investe nel vaccino contro Ebola Bundibugyo. L'acquisto di 1,5 milioni di dosi mira a contenere l'epidemia in Congo con oltre 5.700 vittime.

L'alleanza globale per i vaccini Gavi ha annunciato il 24 novembre la volontà di acquistare fino a 1,5 milioni di dosi di un vaccino sperimentale contro il ceppo Ebola Bundibugyo, responsabile di una devastante epidemia nella Repubblica Democratica del Congo. Questa mossa strategica mira a proteggere la popolazione colpita in un contesto dove non esistono ancora terapie autorizzate per questa specifica variante virale.

Dettagli sul vaccino Oxford e Serum Institute

Il nuovo vaccino è stato sviluppato congiuntamente dall'Università di Oxford, nel Regno Unito, e dal Serum Institute of India, due istituzioni riconosciute a livello internazionale per la loro competenza nella ricerca biomedica. Attualmente, il prodotto è in corso di sperimentazione clinica sul territorio congolese per verificarne la sicurezza e l'efficacia reale sul campo. La decisione di Gavi di procedere con un acquisto di tali dimensioni rappresenta un impegno finanziario significativo, anche se i termini economici specifici del contratto non sono stati resi pubblici.

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Nonostante l'entità dell'investimento, Gavi ha già stanziato 40 milioni di dollari per accelerare lo sviluppo e la produzione di questo vaccino contro la variante Bundibugyo. Questa cifra iniziale dimostra la priorità data dall'organizzazione alla risoluzione della crisi sanitaria, garantendo le risorse necessarie per le fasi finali di test e per la successiva distribuzione su larga scala una volta ottenuta l'approvazione necessaria.

Posizione di Sania Nishtar e urgenza sanitaria

Sania Nishtar, amministratore delegato di Gavi, ha dichiarato che questo accordo costituisce solo il primo passo verso una soluzione completa dell'emergenza. Ha esortato altre agenzie sanitarie internazionali a contribuire con ulteriori finanziamenti e a lavorare rapidamente alla creazione di protocolli chiari per la somministrazione del vaccino. La sua interventa, rilasciata durante un evento presso l'Africa Centres for Disease Control and Prevention ad Addis Abeba, sottolinea la necessità di una risposta coordinata a livello globale.

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L'epidemia di Ebola Bundibugyo ha finora provocato la morte di oltre 5.700 persone nel Congo, creando un'urgenza sanitaria senza precedenti. L'assenza di trattamenti o vaccini approvati ha lasciato le comunità locali e il personale sanitario estremamente vulnerabili. Nishtar ha specificato che, poiché il vaccino non ha ancora ricevuto l'approvazione ufficiale dalle autorità regolatorie competenti, la sua distribuzione avverrà esclusivamente attraverso protocolli di "accesso esteso" per le emergenze, sotto la supervisione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Impatto reale e prossimi passaggi operativi

L'attuazione pratica di questa campagna di vaccinazione dipenderà dalla capacità dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di stabilire rapidamente linee guida e procedure di follow-up dettagliate. Sania Nishtar ha emphasized che le dosi sono già state assicurate, ma per farle arrivare alle braccia dei pazienti è fondamentale che il percorso normativo sia chiaro e definitivo. La tempestività di questa approvazione sarà determinante per limitare l'ulteriore diffusione del virus nelle province più colpite.

L'esperienza precedente con il vaccino Ervebo di Merck offre un riferimento concreto sui costi e le modalità operative. In precedenza, la distribuzione di Ervebo per la variante Zaire, sotto i protocolli di accesso esteso prima della sua approvazione nel 2019, ha comportato un costo di circa 120 dollari per dose. Attualmente, Ervebo viene anche testato per valutare se possa fornire una protezione crociata contro il ceppo Bundibugyo, offrendo potenzialmente una soluzione aggiuntiva nel frattempo.

La comunità internazionale rimane in attesa di sviluppi positivi dai trial clinici in corso. La disponibilità di 1,5 milioni di dosi rappresenta una riserva strategica vitale, pronta a essere dispiegata non appena i dati scientifici confermeranno la sicurezza e l'efficacia del prodotto. Questa anticipazione logistica è cruciale per rispondere rapidamente a qualsiasi focolaio residuo o riaccensione dell'epidemia nella regione del Nord Kivu.