Gavin Newsom abolisce pena di morte California: commutazione 548 condanne

Il governatore Gavin Newsom commuta tutte le condanne a morte in California, svuotando il braccio di San Quentin. Stop definitivo alla pena capitale nello Stato.

Il governatore della California, Gavin Newsom, ha siglato un decreto storico che commuta ufficialmente tutte le 548 condanne a morte attualmente pendenti nello Stato. Questa decisione drastica svuota completamente il braccio della morte di San Quentin, ponendo fine a un'era giuridica durata decenni e trasformando la California nello Stato più popoloso degli Stati Uniti a rinunciare definitivamente alla pena capitale.

La commutazione delle 548 condanne a morte

Con un singolo atto amministrativo, Gavin Newsom ha trasformato le sentenze capitali in ergastoli, eliminando la minaccia dell'esecuzione per i detenuti rimasti nei corridoi del carcere di San Quentin. Questa mossa rappresenta il culmine di una traiettoria legale iniziata nel 2019, quando il governatore aveva già imposto una moratoria sulle esecuzioni. La misura colpisce quasi un terzo di tutti i condannati a morte rimanenti negli Stati Uniti, un numero che finora ha superato ogni altro Stato federale per impatto giuridico e simbolico.

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La storia giudiziaria dello Stato dell'Oro

La California ha effettuato solo tredici esecuzioni dalla ripresa della pena di morte nel 1992, con l'ultima esecuzione risalente al 17 gennaio 2006, quando Clarence Ray Allen è stato giustiziato con iniezione letale. Prima di allora, la camera a gas di San Quentin era lo strumento principale, un metodo utilizzato per l'ultima volta nel 1960 per uccidere Caryl Chessman dopo dodici anni di attesa. Nonostante i tentativi di abolizione legislativa respinti dai cittadini in due referendum nel 2012 e nel 2016, Gavin Newsom ha scelto di agire direttamente sul sistema giudiziario, aggirando l'ostilità politica.

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Simboli carcerari e il mito di San Quentin

San Quentin, fondato nel 1852, è da sempre il centro nevralgico della giustizia penale californiana e il luogo che ha ospitato figure criminali di fama internazionale come Charles Manson e Richard Ramirez. Il carcere è anche legato alla chiusura di Alcatraz, l'ex istituto federale chiuso per i costi elevati, il cui possibile riutilizzo come simbolo deterrente era stato suggerito in passato da politici repubblicani. La decisione di Gavin Newsom svuota questo simbolo di terrore, confermando che la California non ha più esecuzione capitale in vigore e separandosi definitivamente dall'immagine di "Stato Caino".

Impatto futuro e nuove prospettive giuridiche

Con l'abolizione della pena di morte, i 548 detenuti nel braccio della morte vedranno le loro condanne trasformate in ergastoli senza possibilità di libertà condizionale in alcuni casi, o con lunghe pene detentive. Questa mossa politica di Gavin Newsom ha consolidato la posizione della California come leader nella riforma della giustizia penale, allontanandosi definitivamente dai principi di "occhio per occhio". Gli storici del diritto osservano che questo atto segna la fine di un'epoca, lasciando la decisione politica sulle esecuzioni completamente in disuso nello Stato più innovativo degli USA.