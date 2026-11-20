Le piogge invernali devastano i campi profughi di Gaza mentre il progetto LAND restituisce voce ai cineasti palestinesi. Analisi delle emergenze umanitarie e delle iniziative culturali per documentare la realtà.

Il primo temporale invernale della stagione ha colpito la Striscia di Gaza tra il 6 e il 7 novembre, causando danni enormi agli insediamenti provvisori dei profughi. In sole dodici ore di precipitazioni intense, circa 70 mila tende sono state allagate, sommerse da acque che in alcune zone hanno raggiunto i 30-40 centimetri di profondità. Il governo locale ha registrato 1.500 richieste di soccorso da parte della protezione civile, evidenziando la fragilità delle strutture abitative che dovrebbero ospitare circa 270 mila rifugiati.

Collasso umanitario e bilanico delle vittime

Il bilancio delle vittime è risultato particolarmente grave nei giorni immediatamente successivi all'alluvione. Un terrapieno di sabbia, reso instabile e inzuppato dalla pioggia, è crollato su alcune tende uccidendo cinque persone, tra cui quattro bambini. La situazione descrittiva è stata confermata da Karl Baker, responsabile del programma Gaza dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), che dopo aver visitato i campi di Gaza City ha riferito di tende crollate e bambini costretti a camminare fino alle ginocchia in acqua contaminata. Con un milione di persone ammassate nel 30% del territorio urbano, come indicato dal portavoce del Comune, la densità abitativa ha aggravato gli effetti disastrosi delle piogge.

Also read Venti di burrasca e mareggiate, allerta maltempo in undici regioni

Emergenza infrastrutture e fondi insufficienti

Le operazioni di soccorso sono state ostacolate dalla mancanza di carburante e mezzi adeguati, oltre che dall'usura delle attrezzature. In diversi casi, i residenti hanno dovuto scavare a mani nude per liberare le persone intrappolate sotto le macerie o le tende crollate. L'Oim ha segnalato un deficit finanziario di 173 milioni di dollari destinato ai ripari invernali, mentre le agenzie delle Nazioni Unite avvertono che l'ipotermia rappresenta una minaccia immediata, specialmente per i neonati. Le tende presenti a Gaza sono logore dopo mesi di esposizione al sole e al vento, rendendole incapaci di resistere anche a condizioni meteorologiche moderate.

Collasso ambientale e degrado del suolo

Dietro l'emerogenza climatica si nasconde un collasso ambientale strutturale che dura da tre anni. Secondo l'ultima valutazione del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (Unep), i suoli della Striscia sono contaminati da residui di munizioni, rifiuti solidi e liquami non trattati. Il recupero di questi danni richiederà decenni, ma le piogge recenti hanno accelerato la crisi facendo esondare i liquami dalle latrine e mescolandoli all'acqua che invade le abitazioni. Anche l'agricoltura è praticamente azzerata: la Fao ha stimato che a giugno 2026 appena il 3% dei terreni agricoli di Gaza fosse raggiungibile e integro.

Advertisement

La censura e il ruolo del progetto LAND

L'accesso alla Striscia rimane severamente limitato, con Israele che impedisce ai giornalisti stranieri di entrare autonomamente dall'ottobre 2023. La Foreign Press Association ha chiesto più volte alla Corte suprema israeliana di rimuovere il divieto, ma la decisione è stata rinviata per ragioni di sicurezza. Questo vuoto informativo ha fatto ricadere il racconto sui giornalisti palestinesi, di cui quasi duecento sono stati uccisi dall'inizio del conflitto, secondo il Committee to Protect Journalists. In questo contesto, il progetto LAND, promosso da Cinema In Verde e ACS - Associazione di Cooperazione e Solidarietà, mira a restituire ai palestinesi la capacità di narrare la propria storia senza stereotipi.

Iniziative culturali e formazione cinematografica

Dodici partecipanti provenienti dalla Cisgiordania hanno seguito un corso intensivo di formazione cinematografica a Roma tra aprile e maggio 2026, finanziato da Groenlandia, IED e Pandataria Film. Il percorso, che copre scrittura, regia e montaggio, mira a documentare la vita quotidiana, la terra, la raccolta delle olive e la memoria sotto occupazione. I sei incontri previsti a Roma includono presentazioni alla Festa in Verde dei Casali Faonte il 21 novembre, un confronto alla Sapienza il 3 dicembre, e una partecipazione a Più libri più liberi il 7 dicembre, con l'obiettivo di favorire l'autorappresentazione e la resistenza culturale.