La crisi della fame a Gaza si è attenuata da quando è stata dichiarata la carestia in alcune parti del piccolo e affollato territorio prima del cessate il fuoco dello scorso anno. Ma le agenzie umanitarie affermano che la maggior parte dei bambini non riceve ancora una dieta sufficientemente varia. Le Nazioni Unite hanno riferito che ad aprile 3.500 bambini sono stati ricoverati per cure di malnutrizione.

Gaza : i pescatori riparano le barche da diporto per sfuggire alle restrizioni israeliane. La crisi della fame nel territorio è ancora presente, con la maggior parte dei bambini che non riceve una dieta sufficientemente varia.

Le Nazioni Unite hanno riferito che ad aprile 3.500 bambini sono stati ricoverati per cure di malnutrizione. La produzione di pesce nel territorio è in calo, con meno di 15 tonnellate al mese, rispetto alle 900 tonnellate che si producevano ogni giorno prima della guerra. Le restrizioni israeliane sull'ingresso di materiali come la vetroresina e altri materiali hanno reso difficile e costoso riparare le barche più grandi.

I pescatori di Gaza sono costretti a tenersi ancora più vicini alla riva per evitare gli spari che, secondo quanto riferiscono, sono continuati dal cessate il fuoco dello scorso anno. La crisi della fame a Gaza si è attenuata da quando è stata dichiarata la carestia in alcune parti del piccolo e affollato territorio prima del cessate il fuoco dello scorso anno. Ma le agenzie umanitarie affermano che la maggior parte dei bambini non riceve ancora una dieta sufficientemente varia.

Le Nazioni Unite hanno riferito che ad aprile 3.500 bambini sono stati ricoverati per cure di malnutrizione. I pescatori di Gaza sono costretti a riparare le barche da diporto con materiali recuperati dalle macerie, come la vetroresina, il legno e i telai di porte. La produzione di pesce nel territorio è in calo, con meno di 15 tonnellate al mese, rispetto alle 900 tonnellate che si producevano ogni giorno prima della guerra.

Le restrizioni israeliane sull'ingresso di materiali come la vetroresina e altri materiali hanno reso difficile e costoso riparare le barche più grandi. I pescatori di Gaza sono costretti a tenersi ancora più vicini alla riva per evitare gli spari che, secondo quanto riferiscono, sono continuati dal cessate il fuoco dello scorso anno.

La crisi della fame a Gaza si è attenuata da quando è stata dichiarata la carestia in alcune parti del piccolo e affollato territorio prima del cessate il fuoco dello scorso anno. Ma le agenzie umanitarie affermano che la maggior parte dei bambini non riceve ancora una dieta sufficientemente varia. Le Nazioni Unite hanno riferito che ad aprile 3.500 bambini sono stati ricoverati per cure di malnutrizione.

I pescatori di Gaza sono costretti a riparare le barche da diporto con materiali recuperati dalle macerie, come la vetroresina, il legno e i telai di porte. La produzione di pesce nel territorio è in calo, con meno di 15 tonnellate al mese, rispetto alle 900 tonnellate che si producevano ogni giorno prima della guerra. Le restrizioni israeliane sull'ingresso di materiali come la vetroresina e altri materiali hanno reso difficile e costoso riparare le barche più grandi.

I pescatori di Gaza sono costretti a tenersi ancora più vicini alla riva per evitare gli spari che, secondo quanto riferiscono, sono continuati dal cessate il fuoco dello scorso anno. La crisi della fame a Gaza si è attenuata da quando è stata dichiarata la carestia in alcune parti del piccolo e affollato territorio prima del cessate il fuoco dello scorso anno. Ma le agenzie umanitarie affermano che la maggior parte dei bambini non riceve ancora una dieta sufficientemente varia.

Le Nazioni Unite hanno riferito che ad aprile 3.500 bambini sono stati ricoverati per cure di malnutrizione





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