La situazione a Gaza si aggrava con la trasformazione della 'Linea gialla' in una divisione territoriale fissa, mentre a Livorno si conclude con successo la Settimana Velica Internazionale, un evento che ha visto la partecipazione di velisti da tutto il mondo.

La linea di demarcazione, stabilita durante i negoziati per il cessate il fuoco dell'ottobre 2025, che separa le aree sotto il controllo dell'esercito di Tel Aviv dalle zone in cui è permessa la presenza della popolazione palestinese, sta diventando una realtà tangibile.

Secondo un quotidiano israeliano di opposizione, l'esercito israeliano sta trasformando la cosiddetta 'Linea gialla' – costituita da blocchi di cemento dipinti di giallo e inizialmente presentata come una misura temporanea in vista di un ritiro delle forze israeliane – in una zona di separazione fissa. Lungo il suo perimetro sono state costruite nuove infrastrutture militari, consolidando la divisione territoriale. La situazione umanitaria nella Striscia di Gaza rimane drammatica, con oltre 172.000 feriti e il 90% delle infrastrutture civili distrutte.

Il processo di rimozione dei detriti, essenziale per la ricostruzione e l'identificazione delle vittime, procede a rilento: meno dell'1% dei detriti è stato rimosso dopo due anni di guerra. Si stima che sotto le macerie si trovino i corpi di migliaia di persone. Un funzionario anonimo del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite ha espresso preoccupazione per la lentezza delle operazioni, ipotizzando che il processo di rimozione dei detriti potrebbe richiedere fino a sette anni.

Parallelamente, a Livorno si è conclusa con successo la Settimana Velica Internazionale, un evento che ha visto la partecipazione di oltre 750 velisti, suddivisi in dodici classi di regata e due competizioni d'altura. La cerimonia di premiazione si è svolta all'interno dell'Accademia Navale, alla presenza dell'Ammiraglio comandante Alberto Tarabotto e del sindaco Luca Salvetti.

L'edizione 2024 è stata particolarmente apprezzata per l'alta qualità delle competizioni e la vasta rappresentanza internazionale, con delegazioni provenienti da 33 Accademie di Marine di quattro continenti. La Naval Academies Regatta, disputata su imbarcazioni classe “Trident 16”, è stata vinta dal team degli Stati Uniti, seguito dall'Accademia Navale italiana e dalla Cina. Il Centro Universitario Sportivo dell'Università di Trieste si è distinto come miglior equipaggio non militare, vincendo la gara valida per il campionato italiano di classe.

La Regata dell’Accademia Navale, quest'anno con rotta Livorno-Capri e ritorno, ha visto trionfare l'imbarcazione Atena del Centro Roma Vela, sia secondo lo standard IRC che per le regole ORC. Altre competizioni hanno visto la vittoria degli spagnoli di Marina Rubicon nella classe “Mini650” e dell'equipaggio italo-ucraino dello Yacht Club Imperia nella classe 420, che ha assegnato la Coppa Italia 2026 e i posti per i Campionati Mondiali ed Europei.

Nella classe 470, il podio è stato interamente occupato da equipaggi italiani. La Settimana Velica Internazionale ha confermato il suo ruolo di evento di spicco nel panorama velico internazionale, promuovendo la competizione sportiva, la collaborazione tra le Accademie Navali e l'inclusività





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