Gaza: morte per ipoterma neonato e raid ospedale Nasser uccidono sei persone

A Gaza un neonato muore di freddo e un raid IDF colpisce un ospedale uccidendo sei persone. L'Oms denuncia i danni alle strutture sanitarie mentre cresce la crisi umanitaria con 26mila famiglie colpite dalle inondazioni.

Un neonato di nove mesi di nome Kinan Ahmed Raqiq è morto di ipotermia nella Striscia di Gaza a causa del maltempo. L'accaduto si è verificato in una tenda per sfollati a Khan Yunis, mentre un raid israeliano ha ucciso l'autista di un'auto a Deir al-Balah il 12 novembre. Questa vicenda si inserisce nel contesto di una crisi sanitaria e umanitaria che continua a deteriorarsi con l'arrivo della stagione invernale.

Crisi climatica e morte del neonato a Khan Yunis

Kinan Ahmed Raqiq è deceduto dopo che la sua pelle è diventata blu durante la notte per il freddo intenso. Il padre Ahmed Raqiq ha riferito di aver corso all'Ospedale Nasser, ma il bambino era già senza vita. Cinque persone, inclusi tre bambini, sono morte giorni prima per un'alluvione causata dal crollo di un argine. James Elder dell'Unicef ha avvertito che questa è solo l'inizio dell'inverno, con condizioni meteorologiche senza precedenti che peggioreranno la situazione.

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Attacco chirurgico e bilancio delle vittime dell'Ospedale Nasser

Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha condannato un attacco aereo contro il reparto di chirurgia del complesso medico Nasser. L'attacco, avvenuto nelle prime ore di giovedì, ha provocato la morte di sei persone, tra cui un operatore sanitario, e ha ferito altre 27 persone. Le strutture hanno subito gravi danni, colpendo anche le sale operatorie e l'unità di terapia intensiva.

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Il Board of Peace chiede l'attuazione del piano Trump e la responsabilità di Hamas

Il Board of Peace ha pubblicato una nota esortando ad attuare immediatamente il piano di pace globale del presidente Donald Trump. L'organizzazione ha condannato l'attacco israeliano e ha criticato Hamas per lo sfruttamento delle infrastrutture civili a fini militari. Il Board ha invitato entrambe le parti a rispettare immediatamente gli impegni presi per proteggere la popolazione civile e le strutture mediche.

Dati Oms sui danni sanitari e impatto del freddo sui 26mila sfollati

Tedros Adhanom Ghebreyesus ha documentato 1.056 attacchi contro strutture sanitarie a Gaza dall'ottobre 2023, con 1.010 morti e 1.725 feriti. L'Ocha ha riferito che al 26 novembre 26mila famiglie sono state colpite dall'alluvione, con circa il 65% della popolazione che vive ancora in tende. Le esigenze sanitarie aumenteranno con il freddo, rendendo cruciale l'accesso umanitario e la protezione delle strutture mediche.