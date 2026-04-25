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Gaza nell'oblio: trattative di pace bloccate e crisi umanitaria in peggioramento

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Gaza nell'oblio: trattative di pace bloccate e crisi umanitaria in peggioramento
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📆4/25/2026 8:41 AM
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La situazione nella Striscia di Gaza è sempre più critica, con le trattative per la seconda fase del cessate il fuoco al punto morto e le condizioni di vita della popolazione in costante declino. La guerra in Medio Oriente ha oscurato la crisi umanitaria in corso, lasciando Gaza in una situazione di abbandono e disperazione.

La guerra in Medio Oriente ha eclissato la difficile situazione nella Striscia di Gaza , dove le trattative per la seconda fase del cessate il fuoco sono al punto morto e le condizioni di vita sono drasticamente peggiorate.

Nonostante l'assenza di nuove operazioni militari dirette, Gaza è stata relegata in secondo piano nel dibattito pubblico internazionale. Le promesse di un ritiro completo delle forze israeliane e della ricostruzione della Striscia, previste nella seconda fase dell'accordo mediato dagli Stati Uniti, rimangono disattese. Israele giustifica le restrizioni e le operazioni militari continuative con motivazioni legate alla sicurezza, in un contesto di tensioni regionali più ampie.

Attualmente, quasi la metà del territorio della Striscia è ancora sotto occupazione israeliana, con varchi di frontiera chiusi che ostacolano l'ingresso di aiuti umanitari essenziali. Il piano originale, avviato in ottobre, prevedeva il rilascio di ostaggi israeliani e prigionieri palestinesi.

Tuttavia, i negoziati per la seconda fase, che avrebbero dovuto portare al ritiro delle truppe israeliane e alla creazione di una nuova amministrazione per Gaza, si sono arenati. Incontri recenti in Egitto, potenzialmente con la partecipazione di Hamas, non hanno prodotto risultati concreti, e la delegazione statunitense inviata era di livello inferiore rispetto a quella prevista. La ricostruzione della Striscia, devastata da oltre due anni di bombardamenti, è ferma.

Secondo le Nazioni Unite, oltre l'80% degli edifici è danneggiato o distrutto, e due terzi della popolazione vive in campi profughi precarie, spesso costituite da tende inadeguate a proteggere dal freddo e dalle intemperie. La riapertura parziale del varco di Kerem Shalom, seppur limitata, non è sufficiente a soddisfare le crescenti necessità della popolazione. La chiusura del varco di Rafah e le restrizioni imposte da Israele sull'ingresso di merci hanno scatenato una grave crisi umanitaria.

La popolazione di Gaza, già provata da anni di carenze, fatica a procurarsi cibo e beni di prima necessità. Il blocco dell'ingresso di cibo ha compromesso il funzionamento delle cucine comunitarie, su cui fanno affidamento i più poveri. La carenza di gas e carburante persiste, ostacolando la vita quotidiana. L'Organizzazione Mondiale della Sanità segnala una grave carenza di farmaci essenziali e materiali medici.

La situazione solleva interrogativi sulla priorità data alla crisi di Gaza nel contesto geopolitico regionale e sulla necessità di un impegno internazionale più deciso per garantire un futuro dignitoso alla popolazione palestinese. La mancanza di progressi nella seconda fase del cessate il fuoco e il peggioramento delle condizioni di vita a Gaza rappresentano una sfida umanitaria urgente che richiede una risposta immediata e coordinata

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