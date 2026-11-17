L'OIM avverte di nuovi decessi per freddo a Gaza. 100mila tende bloccate e grave carenza di ripari per i 2,1 milioni di sfollati in vista dell'inverno.

L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni ( OIM) ha lanciato un urgente monito riguardo al rischio di ulteriori decessi per ipotermia nella Striscia di Gaza, richiedendo immediatamente maggiori finanziamenti e forniture di ripari per far fronte all'arrivo dell'inverno. L'allerta segue la triste conferma della morte di un neonato di nove mesi, vittima del freddo estremo in un campo profughi. Questa situazione di emergenza sanitaria e umanitaria si è aggravata a causa delle severe condizioni meteorologiche che hanno colpito la regione, mettendo a rischio la vita di centinaia di migliaia di persone già vulnerabili.

Emergenza ipotermia e vulnerabilità infantile a Gaza

Karl Baker, responsabile del programma di Gaza dell'OIM, ha dichiarato durante una conferenza stampa tenuta a Ginevra il 17 novembre che, senza un adeguato riparo e beni di soccorso critici, si verificheranno inevitabilmente nuovi casi di ipotermia. Il funzionario ha sottolineato con preoccupazione come i bambini siano particolarmente a rischio, poiché perdono calore corporeo più rapidamente rispetto agli adulti. Ha definito inaccettabile che nel mondo moderno si registrino decessi per cause legate al freddo, una tragedia che colpisce duramente la popolazione civile locale.

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Le forti piogge hanno già allagato decine di migliaia di tende, creando condizioni igieniche e climatiche disastrose per i palestinesi sfollati. Dopo che il conflitto tra Israele e Hamas ha ridotto gran parte del territorio in macerie, la maggior parte della popolazione di 2,1 milioni di abitanti è costretta a concentrarsi in aree sempre più ristrette. Le mappe delle Nazioni Unite indicano che oltre la metà della superficie totale di Gaza è attualmente soggetta a restrizioni israeliane, limitando ulteriormente le possibilità di insediamento sicuro e stabile per gli sfollati interni.

100mila tende bloccate e opposizione tra attori umanitari e Israele

L'OIM segnala un deficit di finanziamento di 173 milioni di dollari specifico per i propri programmi di alloggi invernali, una cifra che rappresenta un ostacolo significativo alla risposta umanitaria. Sono circa 100.000 le tende attualmente in attesa di entrare a Gaza, un volume superiore rispetto agli anni precedenti, ma il loro flusso è costantemente ostacolato dalla chiusura dei valichi e dai lunghi controlli di sicurezza israeliani. Il bambino morto lo scorso week end viveva in una tenda, e parallelamente si registra un aumento dei casi di malattie respiratorie tra la popolazione civile.

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Mentre il bambino di nove mesi decedeva per sospetta ipotermia, l'agenzia delle Nazioni Unite per l'infanzia ha denunciato pubblicamente che Israele ha bloccato l'ingresso di attrezzature essenziali in vista della stagione invernale. Al contrario, l'agenzia militare israeliana che coordina gli aiuti, il COGAT, sostiene di disporre di un proattivo piano di preparazione all'inverno. Il COGAT afferma inoltre che i rifornimenti e i medicinali continuano ad arrivare regolarmente a Gaza, presentando una versione dei fatti diversa da quella emersa dalle dichiarazioni dell'OIM e delle autorità locali.

Strutture precarie e prospettive per la crisi abitativa

Karl Baker ha descritto in termini gravi le condizioni di vita osservate sul campo, parlando di una famiglia bagnata che si ripara sotto teli logori e cedenti. Ha definito Gaza come un unico grande campo per persone internamente sfollate, definendolo uno dei peggiori che abbia mai attraversato in tutta la sua esperienza. Per mitigare la crisi, il funzionario dell'OIM ha chiesto esplicitamente che vengano finanziate e autorizzate l'ingresso di strutture più solide e durature, come roulotte e alloggi prefabbricati, al posto delle tende temporanee che non offrono protezione sufficiente.

La situazione descritta da Karl Baker evidenzia una crisi strutturale in cui la mancanza di risorse economiche e burocratiche si traduce direttamente in pericolo di vita. Con l'avvicinarsi dei mesi più freddi, la richiesta di interventi concreti da parte delle agenzie Onu rimane alta, mentre la discrepanza tra le posizioni umanitarie e quelle di sicurezza israeliane continua a ritardare l'arrivo di soluzioni abitative adeguate. Il 17 novembre segna quindi un punto critico nella narrazione della crisi, con l'OIM che insiste sulla necessità immediata di chiudere il gap finanziario e logistico per prevenire ulteriori tragiche perdite umane.