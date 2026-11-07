Gaza: Piogge allagano 70mila tende e aggravano la crisi umanitaria

Forti piogge a Gaza hanno allagato oltre 70.000 tende il 7 novembre 2026. La carenza di carburante e aiuti impedisce i soccorsi alla popolazione sfollata da anni.

Forti piogge hanno causato un'alluvione massiccia negli accampamenti di tende di Gaza il 7 novembre 2026, sommergendo strutture abitative precarie e aggravando la già disperata condizione dei residenti sfollati. Le autorità locali hanno confermato che almeno 70.000 tende si sono allagate nelle ultime 12 ore, costringendo migliaia di palestinesi a dormirare sul terreno bagnato e aumentando drasticamente il rischio di malattie.

Impatto immediato e risposta dei soccorritori

Il servizio di protezione civile di Gaza ha dichiarato di aver ricevuto 1.500 chiamate di emergenza da residenti in difficoltà durante l'ondata di maltempo, segnalando la necessità urgente di intervento per migliaia di famiglie. Nessun decesso è stato riportato a causa diretta delle inondazioni, ma il numero di feriti remains unspecified nel report iniziale, mentre tre case abbandonate sono crollate senza causare vittime aggiuntive.

Also read Maltempo Italia 8 Novembre: Piogge e Neve sui rilievi

La mancanza di risorse adeguate ha paralizzato le operazioni di soccorso, poiché il carburante è scarsissimo e l'attrezzatura necessaria per pompare l'acqua è stata in gran parte distrutta. Le autorità comunali hanno spiegato che la guerra condotta da Israele ha colpito centinaia di veicoli, tra cui bulldozer e pompe d'acqua, privando la protezione civile degli strumenti fondamentali per gestire le emergenze idriche negli accampamenti sovraffollati.

Posizioni dei protagonisti e accuse reciproche

Il governo di Gaza, controllato da Hamas, ha attribuito la gravità della situazione alla distruzione sistematica delle infrastrutture da parte dell'esercito israeliano, sottolineando l'incapacità delle autorità locali di far fronte allo scenario. L'ufficio stampa del governo ha documentato come la distruzione delle vie di comunicazione e delle attrezzature abbia lasciato la popolazione alla mercé delle intemperie senza alcuna protezione adeguata.

Advertisement

Dall'altra parte, COGAT, l'agenzia militare israeliana che coordina gli aiuti, non ha immediatamente commentato le accuse specifiche di Hamas relative alla distruzione delle pompe. Un portavoce ha tuttavia dichiarato venerdì che l'organismo aveva intensificato gli sforzi per migliorare le condizioni igieniche prima dell'arrivo delle piogge previste, collaborando con organizzazioni internazionali per mitigare il rischio di epidemie.

COGAT ha specificato che quattro autocisterne con vuoto sono entrate a Gaza questa settimana tramite il Comitato Internazionale della Croce Rossa (ICRC), portando a quattordici il numero totale di veicoli forniti negli ultimi mesi. Queste risorse sono destinate al pompaggio delle fognature, alla rimozione settimanale dei rifiuti e alla riparazione delle infrastrutture idriche, sebbene la portata degli interventi risulti inadeguata rispetto all'entità della crisi.

Conseguenze reali e futuro degli aiuti

La situazione dei civili resta critica, con oltre due milioni di persone costrette a vivere in tende e un bilancio delle vittime superiore a 74.000 dalla ripresa delle ostilità il 7 ottobre 2023. Gli sfollati riferiscono di una totale assenza di teli impermeabili e tende di ricambio, esponendo i bambini e gli anziani a condizioni igieniche disastrose e al freddo umido.

Nonostante l'accordo sul cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti l'anno scorso prevedesse la ricostruzione di Gaza, i progressi sono minimi e le trattative per il disarmo di Hamas e il ritiro delle truppe israeliane sono ferme. Gli osservatori internazionali avvertono che senza un accesso massiccio e immediato di materiali tecnici e carburante, ogni futura precipitazione potrebbe causare una catastrofe sanitaria senza precedenti nella Striscia.