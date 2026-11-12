Gaza: Piogge torrenziali allagano 70mila tende e causano crisi umanitaria

Le piogge intense a Gaza hanno allagato 70mila tende, uccidendo almeno 13 persone e creando una grave emergenza abitativa. La risposta di Israele e le condizioni dei rifugiati.

Una pioggia torrenziale si è abbattuta sulla Striscia di Gaza nel fine settimana scorso, trasformando in un disastro abitativo le condizioni di vita già precarie di centinaia di migliaia di sfollati. L'evento meteorologico estremoha causato la distruzione di almeno cinquantamila tende e provocato la morte di almeno tredici persone in ventiquattr'ore, tra cui vittime di crolli e smottamenti. L'Ufficio Stampa del governo controllato da Hamas ha confermato che nel solo primo giorno di pioggia le tende allagate sono state settantamila, mentre decine di muri e tetti di edifici preesistenti, già danneggiati dai bombardamenti, sono crollati, ferendo gravemente molte persone.

Come le piogge hanno colpito Al Mawasi e il porto

I terreni sabbiosi della costa, in particolare l'area di Al Mawasi a ovest di Khan Yunis e i dintorni del porto della città di Gaza, hanno subito l'impatto maggiore di questa tempesta. In queste zone vivono più di novecentomila persone, ammassate dalle forze israeliane nelle ultime quattro anni. Le tende, rattoppate e rinforzate, non erano strutturate per resistere non solo alle forti onde che si riversano sulla riva, ma anche ai venti marini intensi che spesso accompagnano le precipitazioni. Al Majdoub, una madre che vive con il marito e i sei figli in una tenda vicino al porto, ha raccontato di aver svegliato i suoi figli trovandosi completamente zuppi e circondati dall'acqua, un'esperienza di impotenza che ha costretto la famiglia a rifugiarsi da un vicino dopo che la propria struttura è stata spazzata via.

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Il blocco di Israele agli aiuti e alle roulotte

Secondo l'accordo di cessate il fuoco, le tende temporanee avrebbero dovuto essere sostituite da case mobili e roulotte per offrire un riparo più sicuro. Tuttavia, Israele continua a vietare l'ingresso di questi strutture nella Striscia, mantenendo i civili in una condizione di vulnerabilità estrema. Salha, giornalista locale, denuncia una crisi definita politica, nata dall'impedimento israeliano all'ingresso degli aiuti e alla creazione di un organismo amministrativo per fornire servizi essenziali ai cittadini. A causa di questo blocco, ci sono cinquantamila tende bloccate dal lato egiziano del confine che non possono entrare. Inoltre, le forze israeliane lasciano entrare solo il trentacinque per cento dei camion previsti dall'accordo, ovvero tra centottanta e duecento al giorno invece dei seicento concordati.

La distribuzione inefficace degli aiuti alimentari

Anche all'interno della piccola quota di aiuti permessa, la distribuzione risulta drasticamente insufficiente per la popolazione soffrante. Dei camion che entrano, solo il venti per cento contiene effettivamente aiuti destinati alla popolazione civile; la restante percentuale è riservata al settore commerciale. Rami Abu Taima, un altro giornalista presente a Khan Yunis, stima che più di centocinquantamila famiglie che vivono lungo la costa rischino quotidianamente che le loro tende vengano spazzate via dal mare. In queste zone le temperature possono scendere fino a sette gradi, ma il freddo percepito è molto più intenso a causa del vento continuo, aggravando i rischi per la salute di donne, bambini e anziani già debilitati.

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La ripetitività della crisi e l'oblio internazionale

Questa recente ondata di maltempo non è un evento isolato, ma la conferma di un ciclo di sofferenze che si ripete ogni inverno. Già in un precedente episodio meteorologico, in ventiquattr'ore tredici case sono crollate, ventiseimila tende sono state allagate o distrutte e almeno tredici persone sono morte. Le autorità locali, i giornalisti e le organizzazioni umanitarie internazionali avevano già denunciato in quella occasione il blocco israeliano degli aiuti e le continue violazioni del cessate il fuoco. La comunità internazionale sembra ogni anno sorpresa dall'arrivo dell'inverno a Gaza, per poi dimenticarsene subito, mentre gli abitanti della Striscia si preparano ad affrontarlo per la quarta volta dall'inizio dell'offensiva israeliana nell'ottobre del 2023.

La resilienza impossibile dei residenti di Gaza

Mohammed al Jamal, che vive con la famiglia in una tenda sulla spiaggia a ovest della città di Gaza, descrive una routine di resistenza continua. Lui e i suoi vicini seguono scrupolosamente le previsioni meteorologiche e si organizzano ogni volta che c'è un'allerta, cercando di proteggersi dall'acqua e dal vento. Tuttavia, quando la tempesta arriva, tutto viene distrutto e la famiglia deve ricominciare da capo, vivendo una sofferenza ininterrotta durante tutto l'inverno. Se le condizioni politiche e logistiche non cambieranno, come ha avvertito Salha, il disastro appena vissuto a Gaza si ripeterà con certezza al prossimo evento meteorologico, lasciando la popolazione senza vie di fuga reali.