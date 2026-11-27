Il report Oxfam del 23 novembre conferma che oltre il 99% di Gaza è contaminato da metalli pesanti ed esplosivi, minacciando le generazioni future.

Un nuovo report pubblicato il 23 novembre dall'organizzazione non governativa britannica Oxfam, in collaborazione con il Conflict and Environment Observatory, ha rivelato le devastanti conseguenze ambientali del conflitto in corso. L'analisi indica che oltre il 99 per cento della Striscia di Gaza presenta segni evidenti di contaminazione ambientale causata dagli attacchi militari degli ultimi tre anni.

Metalli pesanti e amianto in tutto il territorio

La ricerca, basata su immagini satellitari, rilevamenti a distanza e dati open source, identifica una vasta gamma di sostanze tossiche presenti nell'area. Metalli pesanti, residui di esplosivi, diossine e amianto proveniente dagli edifici distrutti hanno trasformato il territorio in una zona tossica. Questi contaminantinon solo avvelenano l'acqua e il suolo, ma inquinano anche l'aria, aumentando il rischio per la salute della popolazione palestinese.

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L'autrice del rapporto Lama Abdul Samad, esperta di questioni legate all'acqua e ai servizi igienico-sanitari, ha dichiarato che questa distruzione ambientale costituisce un crimine di guerra ambientale. Tali azioni minacciano la vita non solo dei residenti attuali, ma anche di generazioni future, poiché l'esposizione ai residui tossici è diventata continua e inevitabile.

Impatto sulle falde acquifere e sulle condotte idriche

La situazione è aggravata dal fatto che tutti e sei gli impianti di trattamento delle acque reflue sono fuori servizio. Ogni giorno, 40mila metri cubi di scarichi non trattati finiscono direttamente nelle falde acquifere e nel mar Mediterraneo. Le recenti piogge hanno mischiato le acque reflue riversandosi nelle strade e allagando le tende degli sfollati.

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Queste acque contaminate penetrano poi nel sottosuolo, esponendo ulteriormente la popolazione a rischi sanitari gravi. Secondo le stime, questa esposizione aumenta il rischio di malattie respiratorie, tumori, danni agli organi e malformazioni congenite, oltre a causare casi di bambini nati morti.

Rottura delle infrastrutture idriche e Sanità Pubblica

Il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente ha calcolato l'anno scorso che le operazioni militari israeliane hanno generato milioni di tonnellate di macerie in tutta la Striscia di Gaza. Circa il 15 per cento di questi detriti è potenzialmente a rischio elevato di contaminazione da sostanze pericolose, come confermato da Lama Abdul Samad.

La gestione di questi danni ambientali è descritta come estremamente impegnativa a causa della vasta diffusione della contaminazione. Gli ordigni inesplosi impediscono l'accesso alla maggior parte delle aree, rendendo difficile qualsiasi operazione di bonifica o soccorso immediato.

Rimozione macerie e precedenti legali internazionali

Oxfam stima che per rimuovere le montagne di macerie servirebbero 2,1 milioni di carichi di autocarri con cassone ribaltabile. Questo volume equivale a 736 giri intorno alla circonferenza del pianeta, una quantità circa otto volte superiore a quella provocata dal conflitto del 2017 a Mosul, in Iraq.

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Il rapporto sottolinea che la distruzione ambientale potrebbe rientrare in diverse disposizioni dello statuto di Roma. Sebbene la distruzione ambientale non sia di per sé un reato punibile, essa può costituire crimini di guerra o genocidio se priva i civili delle condizioni necessarie alla sopravvivenza.

Conseguenze per la Corte Internazionale di Giustizia

L'argomento è tornato nel dibattito internazionale dopo che il 19 novembre la Corte Internazionale di Giustizia ha emesso un parere sul caso birmano. La sentenza ha stabilito che la Birmania ha commesso un genocidio ai danni della minoranza musulmana dei rohingya durante le operazioni del 2016 e del 2017.

Molti esperti sostengono che questa sentenza rafforzerà la causa per genocidio contro Israele, fissando un precedente secondo cui l'intento genocida può coesistere con un obiettivo militare. Il co-direttore di L'Orient-Le Jour ha dichiarato che tale decisione indebolisce la linea difensiva israeliana e potrebbe influenzare la decisione finale della Corte nel procedimento che riguarda Gaza.