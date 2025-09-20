Gaza sotto assedio: l'avanzata israeliana, i bombardamenti e la guerra psicologica di Hamas

La città di Gaza è sotto un inferno di fuoco: l'avanzata dell'Idf, i pesanti bombardamenti e la guerra psicologica di Hamas. Cresce il numero delle vittime, mentre le condizioni umanitarie precipitano. La situazione dei giornalisti e degli ostaggi desta preoccupazione.

Città di Gaza , ormai costantemente sotto un inferno di fuoco: così i media palestinesi descrivono l'avanzata dell'Idf nella principale città della Striscia, accompagnata da pesanti bombardamenti che mietono vittime giorno dopo giorno. L'obiettivo dichiarato di Israele è eliminare ciò che resta di Hamas e liberare gli ostaggi, ma la fazione islamica, nonostante l'assedio, tenta di rispondere con le armi della guerra psicologica.

A tal proposito, ha diffuso un'immagine propagandistica dei 48 rapiti ancora in suo possesso, ribattezzati tutti con lo stesso nome di un militare israeliano disperso da quasi quarant'anni, un gesto che ha suscitato timori e preoccupazioni tra le famiglie. L'anello di fuoco, secondo le testimonianze provenienti dal campo di battaglia, si è stretto attorno a diversi quartieri della città, dove l'Idf ritiene che Hamas mantenga la sua leadership, le milizie residue e gli ostaggi. I numeri sono drammatici: almeno 56 morti segnalati dall'alba di sabato, arrivando a un totale di 71 secondo al Jazeera. All'ospedale al-Shifa, il più grande della Striscia e uno dei pochi ancora operativi, il direttore Mohammed Abu Salmiya, era in servizio al pronto soccorso quando ha visto arrivare i corpi del fratello e della cognata, un dolore che si somma alle innumerevoli tragedie umane che si consumano quotidianamente. I dati raccolti dall'organizzazione indipendente Acled, specializzata nel monitoraggio della violenza, rivelano che circa 15 palestinesi su 16 uccisi dall'esercito israeliano dall'inizio della nuova offensiva a marzo erano civili, sottolineando la gravità dell'impatto sui civili.\Nel frattempo, Gaza City è stata svuotata per metà dei suoi residenti, ma nonostante gli appelli a fuggire, molte famiglie si rifiutano o non possono partire. Il viaggio è diventato proibitivo per molti, a causa dei prezzi speculativi sulla disperazione, mentre altri non hanno idea di dove andare. L'Egitto, in particolare, non sembra intenzionato ad accogliere un esodo di palestinesi, e ha raddoppiato la presenza militare al confine, complicando ulteriormente la situazione. Le condizioni di coloro che restano sono catastrofiche, non solo a causa delle bombe. L'Unicef ha denunciato il furto di alimenti terapeutici per bambini da quattro camion fuori dal suo compound, attribuito a uomini armati, una mossa che getta ulteriore ombra sulla già precaria situazione umanitaria. Israele accusa Hamas per questi atti, in una spirale di accuse e contraccuse che peggiorano ulteriormente il clima di tensione.\Hamas, proprio mentre la situazione si fa sempre più drammatica, ha diffuso l'immagine dei 48 ostaggi, una ventina dei quali ancora vivi, battezzandoli tutti con il nome di 'Ron Arad', il navigatore dell'Aeronautica Militare israeliana dato per disperso dal 1988, una mossa che ha generato profonda preoccupazione tra le famiglie, che temono di veder ripetere la sorte di Arad, senza un accordo per la loro liberazione. Donald Trump, seppur con toni misurati, ha espresso la sua preoccupazione, pur mantenendo una certa cautela nell'esprimere disappunto per l'azione di Benjamin Netanyahu, sottolineando che gli ostaggi potrebbero essere a maggior rischio, ma anche che potrebbero essere liberati per questo motivo. In guerra, ha commentato l'ex presidente Usa, accadono molte cose strane. Intanto, in Yemen, trentuno giornalisti e operatori dei media sono stati uccisi da raid israeliani sulle redazioni di tre testate legate agli Houthi la scorsa settimana, un evento che il Comitato per la Protezione dei Giornalisti ha definito il più mortale attacco contro i reporter degli ultimi 16 anni. A Gaza, secondo l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, dal 7 ottobre 2023 Israele ha ucciso 247 giornalisti. La situazione umanitaria e la sicurezza dei giornalisti sono elementi chiave di questa complessa crisi





Agenzia_Ansa / 🏆 4. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Gaza Israele Hamas Conflitto Ostaggi

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Medio Oriente, attacco ad Allenby, Idf chiude il valico agli aiuti per GazaHamas: 'Nessun rapito libero'. Droni e missili su Israele (ANSA)

Leggi di più »

Guerra Israele, Idf: 'Evacuate Gaza, useremo forza senza precedenti'Medioriente, prosegue offensiva su Gaza Idf

Leggi di più »

Dentro ogni carro armato a Gaza City ci sono le foto degli israeliani rapiti da HamasIsraele avanza nel pieno dell’offensiva contro i terroristi palestinesi, mentre i carristi portano le foto degli ostaggi per evitare di colpirli. Il conflitto si estende su otto fronti e cresce la pressione diplomatica internazionale

Leggi di più »

Media, almeno 36 uccisi a Gaza dall'alba, 31 a Gaza CityTrump: 'Ostaggi a Gaza a rischio ma potrebbero essere liberati'. Media, 'da marzo 15 morti palestinesi su 16 sono civili' (ANSA)

Leggi di più »

L'Idf lancia migliaia di volantini su Gaza City: 'Evacuate'L'esercito israeliano esorta gli abitanti a spostarsi verso il sud della Striscia, L'esercito israeliano ha lanciato su Gaza City migliaia di volantini recanti l'ordine di evacuazione e la richiesta agli abitanti palestinesi di spostarsi verso il sud della Striscia di Gaza.

Leggi di più »

Gaza, news: Hamas minaccia vita ostaggi, Israele chiede pressing Usa su EgittoIl gruppo palestinese diffonde un fotomontaggio con i 47 ostaggi: 'Addio'

Leggi di più »