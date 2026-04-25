Gaza: Storiche Elezioni a Deir Al-Balah tra Speranza e Fragilità

A Deir Al-Balah, Gaza, si svolgono le prime elezioni in oltre 20 anni, un evento storico che offre alla popolazione un'inedita opportunità di esprimersi in un momento cruciale di transizione e di profonda crisi umanitaria. L'iniziativa, promossa dall'Autorità Palestinese, mira a riaffermare la propria presenza nell'enclave e a gettare le basi per un futuro sistema democratico.

Grandi striscioni con i volti dei candidati sindaco adornano le aree risparmiate dai bombardamenti a Deir Al-Balah , Gaza , segnando un evento storico: le prime elezioni nella Striscia da oltre 20 anni.

Questa inedita opportunità di esprimersi, in un momento cruciale di transizione, suscita entusiasmo tra gli abitanti, stanchi di anni di conflitto, morti e privazioni. Un uomo di 34 anni ha raccontato di aver sentito parlare di elezioni solo per sentito dire, sottolineando l'importanza di questa occasione. I candidati, consapevoli delle priorità immediate della popolazione, si sono concentrati su promesse concrete come la fornitura di acqua potabile e la gestione dei rifiuti, evitando slogan e distanziandosi dalle fazioni politiche principali.

Queste elezioni arrivano dopo un lungo periodo di instabilità politica. L'ultima tornata elettorale risale al 2006, quando Hamas vinse inaspettatamente le elezioni legislative. Nel 2007, dopo scontri violenti, Hamas prese il controllo della Striscia, instaurando un regime che ha ostacolato ogni tentativo di voto negli anni successivi. Le difficoltà sono state molteplici: l'incapacità delle forze politiche di concordare procedure comuni, le restrizioni imposte da Israele e la repressione del dissenso da parte di Hamas.

L'Autorità Palestinese, guidata da Mahmoud Abbas, vede in questo voto un'opportunità per riaffermare la propria presenza a Gaza e trasmettere un segnale di unità, organizzando un appuntamento elettorale congiunto con la Cisgiordania. L'evento è considerato un esperimento per valutare il successo o il fallimento dell'Autorità Palestinese nel dopoguerra, data l'assenza di sondaggi d'opinione affidabili.

Hamas, pur non presentando candidati né offrendo appoggio, sembra aver fatto alcune concessioni, nonostante le sue divergenze ideologiche con l'Anp, in particolare riguardo alla sottoscrizione dello statuto dell'OLP. Deir Al-Balah è stata scelta come sede del voto per i minori danni subiti rispetto ad altre aree della Striscia e per la presenza di una popolazione residente.

L'organo responsabile delle elezioni, la Commissione Elettorale Centrale, considera questo passaggio un cambio di paradigma, poiché fino ad ora i rappresentanti locali erano nominati da Hamas. Saranno eletti 15 candidati, tra cui 4 donne, in 12 sezioni elettorali, con quasi 70.000 aventi diritto al voto, residenti nel comune e con più di 17 anni.

Nonostante le incertezze sul risultato e sulla sua rappresentatività, l'attenzione dei media rimane alta su questo evento storico, che potrebbe segnare l'inizio di un percorso verso un sistema democratico a Gaza





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