Geberit inaugura il nuovo Experience Center a Milano durante il Fuorisalone 2026

Geberit apre il suo primo spazio polifunzionale internazionale all'Opificio 31 a Milano, presentando l'installazione RŌS di atelier oï durante la Design Week per esplorare il rapporto tra acqua, design e tecnologia.

In occasione del Fuorisalone 2026, il colosso svizzero Geberit ha inaugurato con grande enfasi il suo nuovo Geberit Experience Center, situato strategicamente all'interno dell'Opificio 31, nel cuore pulsante del design milanese. Questa struttura rappresenta il primo spazio polifunzionale del Gruppo a livello internazionale, concepito non solo come showroom, ma come un autentico luogo di incontro e dialogo tra progettisti, architetti, installatori e l'intera comunità locale.

L'obiettivo primario di questa operazione è far evolvere la percezione del brand, trasformando l'identità aziendale in un'esperienza immersiva, relazionale e profondamente radicata nella cultura del progetto contemporaneo. L'inaugurazione è stata celebrata con l'evento esclusivo denominato Flow. Form. Function, che ha visto il debutto dell'installazione artistica intitolata RŌS, curata dal prestigioso studio svizzero atelier oï. Tale progetto è stato pensato specificamente per la Milano Design Week 2026, incarnando l'essenza stessa della filosofia Geberit: la profonda comprensione del flusso dell'acqua come punto di partenza imprescindibile per un design che sappia coniugare estetica e utilità pratica. L'installazione RŌS si presenta come un percorso sensoriale e visivo di forte impatto, dove centinaia di sottili molle in acciaio inossidabile guidano con precisione il movimento fluido dell'acqua, tracciando percorsi dinamici e inaspettati. Questa composizione permette al visitatore di osservare da vicino la bellezza nascosta dei sistemi idrici, solitamente relegati dietro le pareti o sotto i pavimenti. Il movimento dell'acqua, ora veloce, ora lento, che si unisce e si divide, narra una storia che fonde ingegneria e poesia. Secondo Timo Heiniger, Associate Interior Design di atelier oï, l'intento principale è stato quello di rendere visibile il movimento dell'acqua, la sua precisione intrinseca e la capacità di generare una connessione tangibile tra competenza tecnica ed emozione pura, trasformando il flusso in un gesto progettuale portatore di leggerezza e armonia. Il progetto architettonico del nuovo Experience Center riflette la volontà di tradurre in linguaggio visivo il concetto cardine dell'azienda, ovvero Mastering Water, che sintetizza la maestria tecnologica e la gestione ottimale dell'acqua negli ambienti costruiti. Attraverso una pianificazione spaziale oculata, Geberit ha reso percepibili le infrastrutture e le soluzioni tecniche che normalmente sfuggono allo sguardo, rendendole protagoniste di una narrazione espositiva innovativa. Questo spazio ambisce a diventare un punto di riferimento duraturo per il settore, un hub dove la competenza industriale si sposa con la creatività per rispondere alle sfide dell'abitare moderno. L'iniziativa testimonia la lungimiranza di un brand che non si limita a produrre componenti tecnologiche, ma sceglie di dialogare apertamente con il mondo del design internazionale, offrendo al pubblico una prospettiva inedita sulla complessità e sulla bellezza dei sistemi che rendono funzionali i nostri spazi quotidiani





fattoquotidiano / 🏆 45. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Geberit Fuorisalone Design Milano Architettura

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Josè, il figlio di Amadeus debutta come cantante: la reazione del papàIl 17enne ha presentato sui social il suo primo brano inedito: “Smog di Milano”

Read more »

Tutta la moda da non perdere alla Milano Design Week 2026Plaid, pouf, letti, cuscini, poltrone. Foulard, t-shirt, gioielli, occhiali da sole. Come d'abitudine in aprile, con il Salone del Mobile sbocciano le capsule e le limited edition che uniscono i grandi nomi della moda e del design.

Read more »

Gaia in concerto a Milano bacia (di nuovo) Levante dopo Sanremo 2026Al suo fianco anche altri ospiti come SKT su “Tropicalia” e Tony Effe su “Sesso e Samba”. Poi la roda de samba insieme ai Selton, che ha trasformato il live in una festa collettiva sulle note di “Tudo Bem”, “Paranauè” e “Água de Chuva no Mar'

Read more »

Fuorisalone 2026: gli eventi della moda a Milano: mostre, installazioni e talk in cittàInstallazioni e percorsi in giro per la città: tanti i brand che partecipano alla 'vetrina' del design. Tra pezzi e collaborazioni inedite

Read more »

Rubava nelle auto con un jammer, polizia arresta 29enne nel cuore di Milano: ecco come agivaVenerdì a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino cubano di 29 anni, con...

Read more »

Rubava nelle auto con un jammer, polizia arresta 29enne nel cuore di Milano: ecco come agivaVenerdì a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino cubano di 29 anni, con...

Read more »