Geely svela la Galaxy TT, berlina elettrica sportiva nata da una campagna di crowdsourcing

La nuova elettrica premium di Geely, la Galaxy TT, è stata presentata in Cina. Il nome, scelto tramite votazione globale, unisce i concetti di Tendenza e Tecnologia e risulta già registrato a livello internazionale. La vettura, una fastback da quasi 5 metri, punta su aerodinamica, piattaforma 800V e sistemi di guida assistita avanzata per il mercato giovane.

La casa automobilistica cinese Geely ha presentato in patria il nuovo modello elettrico Galaxy TT, primo veicolo del nuovo brand premium indirizzato inizialmente al solo mercato interno.

La scelta del nome TT è frutto di una campagna di crowdsourcing globale che ha raccolto quasi diecimila voti, anche se tale denominazione potrebbe creare conflitti con il marchio Audi, che già utilizza la sigla TT. Secondo il portale specializzato China Justice Observer, tuttavia, il nome risulta già registrato e protetto a livello internazionale, inclusa la Cina, tramite il sistema di registrazione dei marchi cinese e in conformità con il Protocollo di Madrid.

Geely ha spiegato che TT sta per Tendenza e Tecnologia, due concetti che rappresentano l'identità del veicolo: una berlina elettrica sportiva e tecnologicamente avanzata, pensata per un pubblico giovane attento al design e alla mobilità intelligente. Esternamente, la Galaxy TT si presenta come una coupé fastback di 4.999 mm di lunghezza con un passo di 2.920 mm, che promette buona abitabilità nonostante la linea dinamica.

Il design è stato studiato per ottimizzare l'aerodinamica, con uno spoiler posteriore attivo che si adatta alla velocità. Sotto la carrozzeria, la vettura poggia sulla nuova architettura per veicoli elettrici del brand Galaxy, che adotta pacchi batteria di CATL e una piattaforma a 800 Volt per ricarica rapida ed efficienza energetica. Il telaio è stato sviluppato per valorizzare le prestazioni: sospensioni anteriori a doppio braccio oscillante e posteriori a cinque bracci mirano a bilanciare comfort e dinamismo.

Tra i sistemi di guida intelligente, la Galaxy TT dovrebbe disporre di un sensore LiDar e del pacchetto G-ASD H7 per funzioni di assistenza avanzata di livello superiore. Con questo modello, Geely ambisce a consolidare la propria presenza nel segmento premium dell'elettrico, facendo leva su tecnologia, design e un namingstory coinvolgente





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