Geese al centro del dibattito: successo costruito o autentico?

Un articolo accusatorio indaga sulle presunte tecniche promozionali controverse utilizzate dall'agenzia Chaotic Good per amplificare il successo della band newyorkese Geese, scatenando un dibattito sulle strategie di marketing nell'industria musicale.

Un recente e controverso articolo, apparso il 1° aprile scorso, ha scatenato un acceso dibattito nell'industria musicale, puntando il dito contro le tecniche promozionali aggressive e ormai diffuse impiegate da agenzie come Chaotic Good , specializzata nel creare hype per artisti emergenti.

L'articolo, scritto da Eliza McLamb, cantautrice statunitense, intitolato Finti fan: dentro l’agenzia che crea i tuoi gusti musicali, sostiene che il rapido e inaspettato successo dei Geese, band di ventenni newyorkesi, sia stato in parte costruito a tavolino. Sfruttando una recente intervista ai fondatori dell'agenzia, McLamb descrive strategie che mirano a rendere virali i cantanti su piattaforme come Instagram e TikTok attraverso campagne definite narrazioni, volte a creare un'impressione di grande popolarità e apprezzamento, spesso superiore alla realtà. Queste tattiche includono la distribuzione capillare di video, l'associazione delle canzoni a trend virali e, aspetto più criticato, la creazione di pagine apparentemente gestite da fan per diffondere e lodare la musica degli artisti. L'agenzia Chaotic Good, che ha curato anche la promozione di popstar di fama mondiale come Justin Bieber e Dua Lipa, avrebbe applicato queste stesse metodologie ai Geese e al loro carismatico frontman Cameron Winter, suggerendo che il loro successo si basi su meccanismi promozionali simili a quelli di musicisti da classifica, meno legati al merito artistico. La provocatorietà del titolo, giudicato da molti un 'ragebait' per generare reazioni polarizzate, ha amplificato la discussione, più che i contenuti dell'articolo stesso. Per alcuni, l'esistenza di tali agenzie e la creazione di 'finti fan' è una novità sconvolgente, mentre per gli addetti ai lavori e gli osservatori più attenti del settore discografico, si tratta di pratiche ormai consolidate. Tuttavia, l'attribuzione di queste strategie ai Geese ha sollevato particolare interesse e qualche delusione, poiché la band è percepita, anche da generazioni meno giovani, come un gruppo fortemente ancorato al rock 'n' roll tradizionale, sia per la sua musica che per il suo atteggiamento. L'idea che anche loro abbiano fatto ricorso a queste pratiche promozionali, considerate da molti una degenerazione del mercato musicale, ha alienato alcuni ammiratori e rafforzato le critiche di chi li considerava già divisivi. Al momento, né questo articolo né altre indagini giornalistiche hanno accusato i Geese di aver utilizzato bot specifici per promuovere la loro musica in modo fraudolento. I servizi acquistati da Chaotic Good sono invece strumenti promozionali ampiamente utilizzati nel settore musicale, e i loro operatori hanno spesso discusso pubblicamente del loro funzionamento. Tali strategie sono progettate per stimolare l'interesse attorno a band poco conosciute o con un seguito limitato, ma vengono descritte come meno losche di quanto si possa pensare. L'obiettivo principale è quello di aggirare e ingannare gli algoritmi dei social network, in particolare di TikTok, che tendono a favorire contenuti musicali semplici, con ritornelli orecchiabili e spesso di bassa qualità, a discapito di proposte più innovative. Inoltre, queste tecniche permettono agli artisti di evitare la pressione di trasformarsi in influencer o content creator per promuovere la propria musica. Chaotic Good, fondata nel febbraio del 2025, ha gestito la promozione di diversi artisti pop che hanno ottenuto un successo rapido e notevole, tra cui Alex Warren, Sombr e, appunto, i Geese. Fino a poco tempo fa, il sito dell'agenzia includeva tra le collaborazioni nomi con una carriera consolidata come il cantante R&B Dijon e il cantautore Mk.gee. Adam Tarsia, uno dei co-fondatori, ha spiegato la rimozione di tali nomi dal sito con la volontà di evitare che i propri artisti vengano coinvolti in false accuse o fraintendimenti riguardanti le modalità di scoperta della loro musica. L'agenzia utilizza centinaia di pagine su Instagram e TikTok, dedicate a tematiche diverse dalla musica, come sport, meme o cucina. Un team interno all'azienda crea contenuti video potenzialmente virali per queste pagine, utilizzando poi le canzoni degli artisti che promuove come sottofondo. Questo metodo permette di far conoscere la musica a un vasto pubblico in modo apparentemente spontaneo, eludendo la percezione di pubblicità diretta. L'efficacia di queste strategie, secondo l'agenzia, risiede nella capacità di intercettare nicchie di utenti che potrebbero apprezzare determinati brani. Ad esempio, una canzone R&B romantica potrebbe trovare terreno fertile su una pagina dedicata alle tazze da caffè, ma non su una focalizzata sui camion. Oltre a queste pagine tematiche, Chaotic Good gestisce anche quelle che si presentano come create da fan accaniti, pubblicando video di concerti e interviste, contribuendo ulteriormente a costruire un'immagine di popolarità e autenticità. L'agenzia, insomma, opera in un'area grigia dell'industria musicale, dove la promozione e la viralità vengono perseguite attraverso metodi sempre più sofisticati e a volte al limite dell'ingannevole, sollevando interrogativi sull'autenticità del successo nell'era digitale





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