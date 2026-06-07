Gelato a 44 euro a Roma, la denuncia di una turista Usa: 'Una trappola per turisti'

Una turista americana racconta su Facebook di aver pagato 44 euro per due gelati in una gelateria a due passi da Piazza Navona, suscitando polemiche e discussioni sul rispetto dei prezzi e la tutela dei visitatori a Roma.

Il caso di Nicole Ann, turista statunitense in vacanza a Roma , ha acceso i riflettori su un episodio di presunta truffa ai danni diVisitatori in una gelateria del centro storico.

La donna, attraverso un post nel gruppo Facebook 'Rome Travel Tips · Italy. Sistine Chapel. Colosseum. Vatican', ha raccontato di aver ordinato due coppette piccole di gelato, con tre gusti ciascuna, e di aver ricevuto dal personale aggiunte extra come cannoli e macarons presentate come gratuite.

All'atto del pagamento, il conto ammontava a 44 euro per due gelati: 12 euro a coppetta per la 'maxi cono' (misura che la dipendente avrebbe indicato come piccola), più 2 euro di panna per coppetta, 6 euro per due macarons e 10 euro per due cannoli. La turista ha definito l'esperienza 'una trappola per turisti', scatenando un'ampia discussione online con centinaia di commenti e le scuse di alcuni italiani per il disguido.

Ann ha precisato di non voler contestare l'addebito, ammettendo however di non aver verificato i prezzi esposti, ma ha sottolineato lo shock per l'importo, considerando che in altre località italiane come Napoli, Sorrento e Capri aveva sempre speso meno di 10 dollari per un gelato. L'episodio solleva questioni sulla trasparenza dei prezzi e sul rispetto dei consumatori, specialmente nei confronti dei turisti, e pone Roma al centro di un dibattito sulla necessità di controlli più severi per evitare abusi nel settore della ristorazione e delle gelaterie





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