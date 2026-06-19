Gelosa tensione: la quarta puntata della serie turca svela tradimenti e colpi di scena

Canale 5 trasmette la quarta puntata della serie turca, con Melek sotto controllo della gendarmeria, Yıldız che trama per il potere, e un'aggressione che salva Serhat grazie al fratello Akif.

Stasera, venerdì 19 giugno, Canale 5 trasmetterà la quarta puntata della popolare serie turca , un appuntamento che promette colpi di scena e tensioni emotive. L'episodio, programmato per le 21:20 con un inizio previsto intorno alle 22.00, vede le vicende di Melek (interpretata da Aybüke Pusat) prendere una piega inaspettata quando la gendarmeria si presenta alla sua villa per verificare che non sia costretta contro la sua volontà.

Con un gesto di coraggio, Melek si mostra davanti a tutti, indossando gli abiti tradizionali che riconcilierebbero la sua identità con le aspettative della famiglia, e dichiara di sentirsi a casa, invitandoli a lasciarla libera. Tuttavia, dietro quella facciata di sicurezza si cela una profonda sofferenza, frutto di una messinscena orchestrata con la presenza dei capi della regione e delle due famiglie coinvolte, una sceneggiatura che mette in luce le dinamiche di potere e il peso delle tradizioni.

Parallelamente, il personaggio di Yıldız (Biran Damla Yılmaz) è sempre più spinto dalla frustrazione, desiderosa di ascendere nella scala sociale sposando il nuovo capo per ottenere il tanto ambito riscatto. La sua ambizione la conduce a un piano audace: di notte, entra nella stanza di Serhat (İlhan Şen) e, uscendo, incrocia Kevser lasciando intendere, con parole studiate, che tra lei e Serhat sia avvenuta una intimità.

Questo inganno si ripete con efficacia, poiché il giorno seguente la voce si diffonde fino a Melek, che finisce per credere di aver scoperto che il marito abbia trascorso la notte con Yıldız, innescando una serie di incomprensioni e conflitti emotivi. Serhat, travolto da questi problemi sentimentali, si trova di fronte a una minaccia più grave, poiché suo fratello Akif (Onur Bilge) trama un piano per eliminarlo.

Tuttavia, al culmine della tensione, gli uomini che accompagnano i fratelli si fermano per soccorrere il conducente del camion, ma la situazione precipita rapidamente: Ilyas, dalla parte opposta della strada, apre il fuoco contro Serhat. In un gesto di protezione estremo, Akif si frappone al fratello, fungendo da scudo umano e salvandolo da un destino mortale. Nel frattempo, la trama si complica ulteriormente quando Sevde affronta Sultan, accusandolo di aver rapito la loro figlia appena nata.

Yıldız, costretta a testimoniare impotente il riavvicinamento tra i due protagonisti, si ritrova nuovamente al centro di un intreccio di inganni e riconciliazioni. Il finale dell'episodio, ricco di suspense, lascia gli spettatori con il fiato sospeso, suggerendo che le alleanze e i tradimenti continueranno a modellare il destino dei personaggi nella prossima puntata.

Una serata tutti d'accordo per gli amanti del dramma, dove gelosia, potere e segreti si intrecciano in un mosaico di emozioni che promette di evolvere ulteriormente nella trama della serie





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