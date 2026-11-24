Intervista esclusiva di Gemma Galgani a Francesca Fagnani: le confidenze sulla vita intima, la rivalità con Tina Cipollari e il legame con Walter Chiari.

Gemma Galgani, la storica conduttrice di Uomini e Donne, ha aperto le porte della sua vita privata durante un'intervista rivelatrice concessa alla giornalista Francesca Fagnani. L'incontro ha permesso alla conduttrice di affrontare temi delicati con franchezza, descrivendosi come una donna generosa in amore sotto ogni punto di vista. Questa definizione ha incuriosito immediatamente Fagnani, che ha chiesto alla dama di svelare il segreto del suo successo nel sedurre gli uomini nel corso degli anni.

La frecciata a Tina Cipollari

Il momento di massima tensione dell'intervista è arrivato quando Fagnani ha fatto notare a Gemma come questa sembrasse ossessionata dall'opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari. In risposta, Gemma Galgani ha ribaltato l'accusa con una stoccata diretta, sostenendo che sia l'avversaria a essere fissata con il sesso. La conduttrice ha dichiarato esplicitamente di mettere in pratica il sesso, interrogandosi ironicamente sul fatto che Tina non lo faccia altrettanto, sottolineando di non avere tabù legati alla sua età quando si tratta di intimità.

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Confidenze su Walter Chiari

Oltre alla polemica con la collega, l'intervista ha portato alla luce una sezione inedita della vita sentimentale di Gemma Galgani. Per la prima volta nella sua carriera televisiva, la dama ha rivelato di aver avuto una storia con l'attore Walter Chiari. Questa confessione aggiunge un nuovo tassello alla sua biografia pubblica, mostrando un lato della conduttrice che spesso rimane nascosto dietro la maschera del personaggio televisivo che interpreta con tanta dedizione.

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L'impatto di Uomini e Donne

Gemma Galgani ha anche parlato del programma di Maria De Filippi, che ha cambiato radicalmente la sua vita. Ha raccontato di come sia rinata con la trasmissione, iniziando con le ballerine e passando successivamente ai tacchi dodici, un abbigliamento che non ha più abbandonato. La popolarità, tuttavia, ha avuto anche un rovescio della medaglia, con il rischio di essere percepita soltanto come un personaggio televisivo, nel quale dice di non riconoscersi.