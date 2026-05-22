Generale Frattasi lascia il posto di Direttore Generale dell'Acn

Il generale Frattasi ha lasciato il posto al vertice all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn)

La notizia è trapela da fonti di governo e riguarda il generale Frattasi che lascia il posto da direttore generale all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ( Acn ).

Il dossier è assai delicato e al centro di un lungo duello tra Palazzo Chigi e la Difesa. Entrambe le strutture spingono da mesi per garantirsi un ruolo centrale nel monitoraggio e nel contrasto delle minacce cyber. Frattasi, settanta anni, ha lanciato nell’ottobre scorso la proposta di un’Arma Cyber nazionale per difendere il Paese nel nuovo dominio digitale. La sua scelta dal posto a quella del successore non sembra chiudersi con la svolta al vertice dell’agenzia.

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