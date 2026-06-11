Generale Vannacci: un'aggressività esagerata e un'abito altisonante

Il generale Roberto Vannacci, in una arena infuocata, ha causato una aggressività esagerata dopo aver paura di finire incornata. La paura ha generato un comportamento aggressivo, rischiando che il toro si esalti. La paura genera un’aggressività esagerata con il rischio che il toro si esalti, com’è puntualmente avvenuto.

Mi fossi trovato, ieri sera, al posto di Lilli Gruber e Lina Palmerini, non avrei accolto il generale Roberto Vannacci con postura ostile e occhi truci.

La torera e la vice-torera, le definizioni sono di Luca Telese, sul Centro, il quotidiano che dirige, in un’arena infuocata avevano il toro davanti e il terrore di finire incornate. La paura, si sa, genera un’aggressività esagerata con il rischio che il toro si esalti, com’è puntualmente avvenuto. Avrei, più semplicemente, iniziato a rivolgermi a lui chiamandolo dottor Vannacci o, senza alcun problema, onorevole Vannacci, visto che è parlamentare europeo.

Lo dico perché questo benedetto titolo di generale, pur acquisito sul campo per meriti che non discuto, è altisonante e poiché viviamo in un Paese dove, un giorno sì e l’altro pure, l’abito fa il monaco, vi è il pericolo di rendere immenso ciò che è normale, sfolgorante ciò che è opaco, superbo ciò che è modesto





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