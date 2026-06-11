Generalissimo Vannacci: Immigration, Rights, and Social Issues

The article discusses the views and statements of the generalissimo Vannacci on various social and political issues, including immigration, rights, and social issues.

Ma meno male che esiste, il generalissimo Vannacci. Perché avremmo potuto continuare a pensare - ingenui che siamo - che i diritti fossero altri. Invece no. Lo ha detto chiaro, con quella sua maschera fissità dello sguardo e il suo eloquio marziale in cui risaltano - manco fossero in sovrimpressione - tutte le maiuscole: Patria, Destra Autentica e Fiera, Difesa dell'Identità, Sovranità.

Si definisce ‘sestante – pardon Sestante – che riporta sulla Rotta Giusta’. E definisce invece (tutti minuscoli) ‘paroloni filosofici’ robetta come l’empatia, la fratellanza, l’inclusione. Quindi è già chiarissima la differenza e lo scontro di civiltà: Patria, Destra, Identità e Sovranità contro empatia, fratellanza, inclusione (dubbio: ma allora definendosi ‘cattolico credente e praticante’ esattamente a quale cattolicesimo appartiene? Lefebvre, Torquemada, Controriforma?

). Non meno chiare le idee sulle cause dei problemi italiani: l’immigrazione incontrollata (secondo lui, oggi gli irregolari sono 530mila, secondo Ismu 339mila) causa l’evasione fiscale, il caporalato, lo schiavismo, lo sfruttamento. D’altronde, si sa, lo schiavismo esiste per colpa degli schiavi. I delitti esistono per colpa delle vittime, no?

O pensavate che chi evade e chi sfrutta lo faccia per interesse? Ma no, sono provocati, poverini: vedono un migrante irregolare messo lì, a occupare abusivamente spazio sul Patrio Suolo, e che fanno, non gli fanno raccogliere due pomodori, due fragoline? Come accade per certi casi di violenza, no? Se sculetti in minigonna poi vuoi che qualcuno non si senta provocato?

L’immigrazione incontrollata – ‘colpa della sinistra’ – ‘assorbe risorse’, poi. Se vi mancano soldi per la sanità, per lo stato sociale, per i fragili la colpa sempre loro è. E poi, basta con tutte queste lungaggini, queste inchieste, questa roba giudiziaria che blocca lo sviluppo. Anzi, lo Sviluppo.

Se si tratta di ‘un’infrastruttura fondamentale per il Progresso Economico del Paese’, tipo il Ponte sullo Stretto, ‘intanto facciamola, poi eventualmente’ quelli ‘che hanno sbagliato vanno in galera, e ci passano il resto dei loro giorni’. Mani libere prima, e poi in galera per sempre. Un virtuosismo: con una sola frase abbattere la legittimità delle inchieste prima e l’applicazione del diritto dopo. Anche se poi, subito, parla di ‘legalità (minuscolo) come rispetto delle leggi’.

Quali che siano, se le vuole il Popolo Sovrano. (inciso: la ricetta del generalissimo è Cpr ovunque e poi rimigrazione. Sia mai che l’accoglienza diffusa poi funzioni, e i Mimmo Lucano siano esempi, non i centri che funzionino). Particolarmente deliziose le dichiarazioni sulla comunità Lgbtq, che il generalissimo contrappone alla famiglia naturale, ops, Famiglia Naturale.

O la definizione di ‘normale’ non applicabile agli omosessuali, cioè, che diamine, a chi ‘non rappresenta l’orientamento sessuale del 95 per cento della popolazione mondiale’, come d’altronde certifica ‘lo Zingaretti’ (Luca, supponiamo). E nemmeno questa è la chicca, ma la cosa che dice subito dopo alla Gruber: ‘Lei ha riportato questo argomento in una discussione di politica’. Mica è politica, questa, per il generalissimo. Si tratta di ‘un gusto personale’ che perché mai dovrebbe ‘dare luogo a diritti’?

Ma poi, i gay (per lui LGBTQ+ sono ‘gay’) di cosa si lamentano?

‘Qui in Italia se vanno all’ospedale li curano, se vanno per strada possono tranquillamente guidare, se vanno a scuola gli insegnano’ (mica sono le donne nei paesi islamici, per dire). Hanno tutti i diritti, cosa accampano, quelli ‘col gusto personale’ (fragola? vaniglia? due cioccolati, eh eh? )? Ah, le donne.

Quelle che – come è nell’ordine naturale, anzi Naturale, delle cose – stanno a casa a cucinare, come gli ricorda la Palmerini a proposito del suo sostegno al governo, che paragonò (chi legge lo Zingaretti poi è chiaro che concepisce queste metafore fiorite) al credito a sua moglie, ‘pure quando cucina la trippa’





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