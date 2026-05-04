Generazione Fumetto: un viaggio nell'evoluzione della nona arte

Il documentario di Omar Rashid esplora il mondo del fumetto italiano attraverso le voci dei suoi protagonisti, ripercorrendo la sua evoluzione dalla carta al web e celebrando la sua capacità di emozionare e connettere persone.

Arriva nelle sale cinematografiche per un breve ma intenso periodo, dall'11 al 13 maggio, ' Generazione Fumetto ', un documentario realizzato da Omar Rashid che offre uno sguardo approfondito sul mondo del fumetto italiano attraverso le voci dei suoi protagonisti più significativi.

La recensione di Daniela Catelli sottolinea come il film esplori l'evoluzione di questo medium affascinante, dalla sua forma più tradizionale su carta fino alla sua espansione nel mondo digitale. Il fumetto, spesso definito la 'nona arte', vanta una storia millenaria, radicata nelle pitture rupestri e nei geroglifici egizi, testimoniando la costante necessità umana di raccontare storie attraverso immagini.

Tuttavia, la sua codificazione come forma d'arte moderna risale al XX secolo, con la nascita e la diffusione delle strisce disegnate, incarnate dal personaggio di Yellow Kid nel 1895. Queste strisce trovarono rapidamente spazio sui quotidiani americani e poi globali, evolvendosi da semplici intrattenimenti a forme d'arte studiate e apprezzate da accademici e intellettuali, come dimostrano le prime fiere dedicate al settore, tra cui il Salone dei Comics di Lucca, un evento pionieristico.

Il documentario, realizzato con la preziosa consulenza artistica di Lucca Comics & Games, si avvale di interviste a fumettisti italiani di spicco, ognuno dei quali rappresenta un approccio unico all'arte del fumetto. Attraverso le loro testimonianze, il film ripercorre le trasformazioni sociali e tecnologiche che hanno plasmato il medium nel corso del Novecento e oltre.

I protagonisti raccontano le loro esperienze personali, il percorso che li ha portati a esprimersi attraverso il fumetto, l'impatto del riconoscimento pubblico, le fonti di ispirazione, le sfide incontrate e il rapporto speciale che li lega ai loro lettori. Un aspetto particolarmente evidenziato è il senso di libertà che deriva dalla possibilità di creare in solitudine, con un semplice foglio di carta e una matita, un'esperienza che contrasta con la natura collaborativa di altri mezzi espressivi come il cinema.

L'avvento del web ha aperto nuove opportunità per molti fumettisti, consentendo loro di sperimentare, raggiungere un pubblico più ampio e, in alcuni casi, trasformare i propri blog e storie in serie animate di successo, senza compromettere i propri ideali artistici. Nonostante le nuove tecnologie, il fumetto rimane per molti il mezzo espressivo preferito, un'arte che, pur avvalendosi di strumenti avanzati come tavolette grafiche e computer, rimane saldamente nelle mani del suo creatore.

Che si tratti di strisce umoristiche, storie politiche, satire, racconti erotici o avventure di supereroi, il fumetto, nelle sue diverse forme – dai giornalini ai romanzi grafici – continua a catturare l'attenzione di milioni di appassionati in tutto il mondo. È spesso il primo contatto con l'epica e la letteratura, un universo immaginativo ricco e variegato che offre qualcosa per ogni gusto, età e sensibilità.

'Generazione Fumetto' riesce a catturare l'essenza di questo mondo, elevandosi al di sopra di altri prodotti celebrativi grazie a uno sguardo lucido e appassionato. Il documentario sottolinea come il fumetto sia in grado di suscitare emozioni profonde e durature nei suoi lettori, un legame che si rafforza nel tempo.

È la passione dei lettori, la loro dedizione e il desiderio di incontrare i propri autori preferiti, di scambiare due parole e ottenere un autografo, che garantisce una sorta di immortalità alle storie nate dalla fantasia di un singolo individuo, capace di esprimere il proprio mondo interiore attraverso la magia della carta e della matita. Il film celebra la potenza del fumetto come forma d'arte e la sua capacità di connettere persone attraverso la condivisione di storie e immaginazione





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