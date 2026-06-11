Generazione Sandwich: la fascia strutturale del Paese

Una ricerca Ipsos Doxa ha scoperto che la Generazione Sandwich, composta da milioni di persone che lavorano a tempo pieno e sono allo stesso tempo genitori e caregiver, rappresenta oggi il 15% della popolazione italiana. La fascia più affollata è quella dai 35 ai 54 anni, ovvero gli anni in cui si dovrebbe essere nel pieno della carriera, magari con un mutuo da pagare, dei figli da crescere, dei sogni ancora aperti. Gli impegni di cura hanno interferito con l’attività professionale nel 51% dei casi tra la popolazione generale e nel 65% tra chi appartiene alla Generazione Sandwich. La Generazione Sandwich è considerata un’infrastruttura sociale e il costo più alto viene pagato dalle donne, che subiscono una penalizzazione che si accumula anno dopo anno. La ricerca ha inoltre evidenziato che il livello di benessere percepito da questa generazione si atteste a 6,8 su 10, contro una media nazionale di 7,1. Il 92% degli italiani tra chi si trova nella posizione del sandwich ha denunciato una riduzione drastica del tempo per sé e il 72% si sente sopraffatto dagli impegni quotidiani.

Una ricerca Ipsos Doxa ha scoperto che la Generazione Sandwich , composta da milioni di persone che lavorano a tempo pieno e sono allo stesso tempo genitori e caregiver, rappresenta oggi il 15% della popolazione italiana.

La fascia più affollata è quella dai 35 ai 54 anni, ovvero gli anni in cui si dovrebbe essere nel pieno della carriera, magari con un mutuo da pagare, dei figli da crescere, dei sogni ancora aperti. Gli impegni di cura hanno interferito con l’attività professionale nel 51% dei casi tra la popolazione generale e nel 65% tra chi appartiene alla Generazione Sandwich.

La Generazione Sandwich è considerata un’infrastruttura sociale e il costo più alto viene pagato dalle donne, che subiscono una penalizzazione che si accumula anno dopo anno. La ricerca ha inoltre evidenziato che il livello di benessere percepito da questa generazione si attesta a 6,8 su 10, contro una media nazionale di 7,1.

Il 92% degli italiani tra chi si trova nella posizione del sandwich ha denunciato una riduzione drastica del tempo per sé e il 72% si sente sopraffatto dagli impegni quotidiani





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