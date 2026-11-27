Studio Di.Te. e Skuola.net rivela come 1 su 2 adolescenti si senta solo nonostante le connessioni digitali, rivolgendo il proprio confidante ai chatbot di intelligenza artificiale.

Un nuovo rapporto sull'isolamento giovanile ha messo in luce come i giovani si sentano profondamente soli pur essendo iperconnessi. L'indagine, condotta dall' Associazione Di.Te. e da Skuola.net su 1.000 giovani, esplora il paradosso della solitudine nell'era digitale durante la Giornata Nazionale sulle Dipendenze Digitali. I dati rivelano un cambiamento significativo nei meccanismi di affetto e supporto emotivo delle nuove generazioni.

Alta solitudine tra adolescenti italiani

L'Associazione Di.Te. (Dipendenze Tecnologiche, GAP e Cyberbullismo) ha realizzato un'indagine su un campione di 1.000 ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 20 anni. I risultati mostrano che un adolescente su 2 si sente solo anche quando si trova fisicamente circondato da altre persone. Questa sensazione di vuoto interiore cresce drasticamente con l'età, raggiungendo un picco del 65,5% tra i 18 e i 20 anni. La frattura emotiva non è solo un dato statistico, ma una realtà che minaccia la sicurezza personale e l'equilibrio psicologico dei giovani.

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Difetti familiari e ansia da social media

La qualità delle relazioni familiari gioca un ruolo fondamentale in questo malessere. Oltre la metà dei ragazzi (51,4%) afferma di sentirsi ascoltata raramente o mai dai genitori quando cerca di condividere problemi importanti. Quasi un giovane su quattro (24,2%) segnala che i genitori guardano frequentemente lo smartphone mentre parlano con loro. Questo fenomeno, noto come phubbing genitoriale, trasmette un messaggio devastante: lo schermo digitale appare più interessante delle parole dei figli. Parallelamente, l'uso dei social media amplifica l'insicurezza. Tra chi pubblica regolarmente contenuti, il 58,6% prova intensa ansia per il giudizio altrui, e il 40,4% dei ragazzi tra gli 11 e i 13 anni si sente di minor valore se i post non ricevono i like sperati.

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Rifugio emotivo nei chatbot di IA

Di fronte a un contesto percepito come distratto o giudicante, i giovani si stanno rivolgendo massicciamente all'intelligenza artificiale. Oltre 6 intervistati su 10 (63,8%) hanno utilizzato chatbot conversazionali nell'ultimo mese. Per molti di loro, il software è diventato un surrogato relazionale fondamentale. Il 44,3% cerca l'algoritmo frequentemente per avere compagnia, mentre il 40,6% confida aspetti intimi e personali mai rivelati a esseri umani. Un dato particolarmente allarmante è che il 35,5% di questi utenti si sente compreso dalla macchina più di quanto non si senta capito dalle persone nella propria cerchia abituale.

Rischi di dipendenza emotiva precoce

La relazione con i chatbot di intelligenza artificiale sta creando forme nuove di dipendenza e attaccamento emotivo. Tra i giovanissimi di 11-13 anni, quasi 1 su 3 (30,7%) fatica a staccarsi dallo schermo e a interrompere la conversazione con l'IA. Questo legame precoce rischia di alterare lo sviluppo delle competenze sociali reali. L'indagine evidenzia come l'ansia da prestazione sui social e la mancanza di dialogo in famiglia spingano i giovani a cercare conferme in ambienti digitali privi di giudizio ma anche di genuina umanità. La ricerca suggerisce la necessità di intervenire sulle dinamiche familiari e sull'educazione digitale per contrastare questa solitudine iperconnessa.