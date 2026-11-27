Generazione Solitudine: l'IA diventa confidente emotivo per i giovani isolati
Studio Di.Te. e Skuola.net rivela come 1 su 2 adolescenti si senta solo nonostante le connessioni digitali, rivolgendo il proprio confidante ai chatbot di intelligenza artificiale.
Un nuovo rapporto sull'isolamento giovanile ha messo in luce come i giovani si sentano profondamente soli pur essendo iperconnessi. L'indagine, condotta dall' Associazione Di.Te. e da Skuola.net su 1.000 giovani, esplora il paradosso della solitudine nell'era digitale durante la Giornata Nazionale sulle Dipendenze Digitali. I dati rivelano un cambiamento significativo nei meccanismi di affetto e supporto emotivo delle nuove generazioni.
Alta solitudine tra adolescenti italiani
L'Associazione Di.Te. (Dipendenze Tecnologiche, GAP e Cyberbullismo) ha realizzato un'indagine su un campione di 1.000 ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 20 anni. I risultati mostrano che un adolescente su 2 si sente solo anche quando si trova fisicamente circondato da altre persone. Questa sensazione di vuoto interiore cresce drasticamente con l'età, raggiungendo un picco del 65,5% tra i 18 e i 20 anni. La frattura emotiva non è solo un dato statistico, ma una realtà che minaccia la sicurezza personale e l'equilibrio psicologico dei giovani.Also readA Roma arrivano 180 chilometri di corsie preferenziali protette: barriere, telecamere e semafori verdi per i bus
Difetti familiari e ansia da social media
La qualità delle relazioni familiari gioca un ruolo fondamentale in questo malessere. Oltre la metà dei ragazzi (51,4%) afferma di sentirsi ascoltata raramente o mai dai genitori quando cerca di condividere problemi importanti. Quasi un giovane su quattro (24,2%) segnala che i genitori guardano frequentemente lo smartphone mentre parlano con loro. Questo fenomeno, noto come phubbing genitoriale, trasmette un messaggio devastante: lo schermo digitale appare più interessante delle parole dei figli. Parallelamente, l'uso dei social media amplifica l'insicurezza. Tra chi pubblica regolarmente contenuti, il 58,6% prova intensa ansia per il giudizio altrui, e il 40,4% dei ragazzi tra gli 11 e i 13 anni si sente di minor valore se i post non ricevono i like sperati.
Rifugio emotivo nei chatbot di IA
Di fronte a un contesto percepito come distratto o giudicante, i giovani si stanno rivolgendo massicciamente all'intelligenza artificiale. Oltre 6 intervistati su 10 (63,8%) hanno utilizzato chatbot conversazionali nell'ultimo mese. Per molti di loro, il software è diventato un surrogato relazionale fondamentale. Il 44,3% cerca l'algoritmo frequentemente per avere compagnia, mentre il 40,6% confida aspetti intimi e personali mai rivelati a esseri umani. Un dato particolarmente allarmante è che il 35,5% di questi utenti si sente compreso dalla macchina più di quanto non si senta capito dalle persone nella propria cerchia abituale.
Rischi di dipendenza emotiva precoce
La relazione con i chatbot di intelligenza artificiale sta creando forme nuove di dipendenza e attaccamento emotivo. Tra i giovanissimi di 11-13 anni, quasi 1 su 3 (30,7%) fatica a staccarsi dallo schermo e a interrompere la conversazione con l'IA. Questo legame precoce rischia di alterare lo sviluppo delle competenze sociali reali. L'indagine evidenzia come l'ansia da prestazione sui social e la mancanza di dialogo in famiglia spingano i giovani a cercare conferme in ambienti digitali privi di giudizio ma anche di genuina umanità. La ricerca suggerisce la necessità di intervenire sulle dinamiche familiari e sull'educazione digitale per contrastare questa solitudine iperconnessa.
Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui.Read the full story at leggoit
Get an alert when there is news on LifestyleFollow Lifestyle