Un nuovo studio svela il segreto dei centenari e apre nuove prospettive per la lotta alle malattie legate all'invecchiamento. La ricerca identifica una variante genica protettiva che potrebbe portare a terapie innovative per una vita più lunga e in salute. In parallelo, si affrontano le sfide del calcio italiano e si promuove la sicurezza sul lavoro.

La visibilità degli sponsor diventa sempre più difficile da giustificare nei bilanci aziendali, soprattutto nel contesto attuale del calcio italiano, spesso associato alla parola 'fallimento'.

Per la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), il problema non è solo di natura economica, ma anche strutturale, con la diminuzione degli sponsor che si profila come una tendenza preoccupante, che non sembra volersi arrestare ai casi già emersi, sollevando interrogativi sulla sostenibilità del sistema calcistico. La situazione richiede un'analisi approfondita delle cause e l'adozione di misure concrete per invertire la rotta, proteggendo le società calcistiche e garantendo un futuro al calcio italiano.\Nel frattempo, nel campo della ricerca scientifica, un importante passo avanti è stato compiuto nello studio dell'invecchiamento umano. Un gruppo di ricercatori guidati dal neurologo Annibale Puca ha scoperto che una variante genica, denominata Lav, svolge un ruolo protettivo contro le patologie legate all'invecchiamento. Lo studio, presentato alla 'ALC Aging and Longevity Conference' a Roma, ha analizzato il DNA di circa 600 centenari del Cilento, confrontandolo con quello di soggetti sani della popolazione generale. I risultati hanno rivelato che la presenza del gene Lav è associata a una maggiore resistenza a malattie cardiovascolari e neurodegenerative, come ipertensione, aterosclerosi e Corea di Huntington. La ricerca, inizialmente condotta su modelli animali e successivamente in vitro su cellule umane del sistema immunitario, ha dimostrato la capacità di Lav di mitigare il deterioramento cardiaco anche nella progeria, una rara malattia caratterizzata da invecchiamento precoce. Questa scoperta apre nuove prospettive per la creazione di terapie mirate a rallentare l'invecchiamento e a prevenire le malattie correlate, offrendo potenzialmente benefici anche per patologie rare.\La ricerca sui centenari, considerati un modello di invecchiamento di successo, rappresenta un punto di partenza cruciale per comprendere i meccanismi dell'invecchiamento e per sviluppare strategie per migliorare la salute umana. Secondo il professor Puca, l'assetto genetico è come il modello di una macchina, mentre lo stile di vita è la benzina. Un buon stile di vita può ottimizzare le prestazioni, ma entro certi limiti. Lavorare sul DNA dei centenari permette di intervenire in modo mirato e senza gli effetti collaterali spesso associati all'uso di molecole sintetiche. Lo studio del DNA dei centenari ha permesso di identificare varianti geniche protettive, come Lav, e varianti dannose. L'azione di Lav si manifesta attraverso il sistema immunitario, riducendo l'infiammazione e proteggendo i vasi sanguigni e il cuore. A livello cerebrale, Lav protegge dalla Corea di Huntington. La ricerca apre la possibilità di trasferire la variante Lav, o la proteina derivata, in modo mirato alla popolazione a rischio, con l'obiettivo di proteggerla dalle malattie legate all'invecchiamento e, potenzialmente, di ringiovanire alcuni organi. Infine, nell'ambito della sicurezza sul lavoro, ATS Città metropolitana di Milano ha lanciato la campagna 'l'orchestra della sicurezza', un progetto volto a promuovere la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. L'iniziativa utilizza la metafora di un'orchestra, dove ogni strumento rappresenta un elemento di prevenzione e di buone pratiche, per creare una 'sinfonia' di attenzione e professionalità, rendendo i luoghi di lavoro più sicuri





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