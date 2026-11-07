Genitorialità e fragilità: Alleanza per l'Infanzia a Bologna propone servizi integrati

A Bologna, Alleanza per l'Infanzia ha riunito esperti per affrontare l'isolamento dei genitori con dati Unicef e propone un supporto olistico per lo sviluppo infantile.

Un panorama nazionale in cui il settantadue percento dei genitori riconosce che la genitorialità risulta essere molto più difficile di quanto previsto, segnato da un diffuso senso di solitudine e da ansie persistenti. Questi dati emergono da un'indagine recente promossa da Unicef e Youtrend, che evidenzia come la rarefazione delle nascite abbia trasformato l'arrivo di un figlio in un'esperienza spesso vissuta in totale solitudine, priva del supporto della cerchia sociale.

La letteratura internazionale e gli esperti di sviluppo dell'infanzia sostengono da tempo che i primissimi anni di vita siano cruciali per strutturare le buone relazioni familiari e le pratiche di crescita, ponendo le basi per il futuro sviluppo degli adolescenti e degli adulti. Sono tempi di ridefinizione degli equilibri interni, ma anche di grandi difficoltà che si accumulano a vincoli economici e psicologici, lasciando i genitori alle proprie risorse in un contesto di crescente fragilità.

Also read Camera vuota e infertilità: come vivere il desiderio di genitorialità

Il peso psicologico della nuova genitorialità

Per le madri, l'esperienza ricorda spesso il quadro descritto negli anni Settanta dalla sociologa Ann Oakley nel suo celebre studio sull'isolamento domestico, con la perdita dell'identità professionale e sociale. I padri, dal canto loro, devono negoziare il proprio livello di coinvolgimento nella cura, decidendo che tipo di figura genitoriale vogliono incarnare in un momento storico privo di modelli consolidati.

L'indagine Unicef/Youtrend rivela un quadro preoccupante: il sessantaquattro percento dei genitori ha provato un senso di solitudine, il cinquanta percento sperimenta ansia o preoccupazione costante e il quarantasette percento ha sentito il bisogno di rivolgersi a qualcuno per difficoltà emotive, senza riuscire poi a farlo. Solo una madre su sei ha ricevuto una visita domiciliare postnatale secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, e solo una su ne ha ricevute tre o quattro.

Advertisement

Da Napoli a Bologna la strategia dei nidi

A fronte di questo scenario, venerdì a Bologna si è tenuto il terzo incontro di Alleanza per l'Infanzia, una rete di trentanove associazioni che opera nel settore infanzia e adolescenza, dopo i precedenti incontri di Napoli a maggio e Milano a giugno. L'obiettivo è mettere in comunicazione esperienze locali che cercano di comporre la frammentazione degli interventi, creando spazi dove non si risponde a un unico bisogno, ma a un sistema complesso.

È stata ribadita l'importanza del nido come opportunità educativa fondamentale per ridurre le diseguaglianze nello sviluppo delle capacità dovute all'origine sociale e familiare. Diversamente da un semplice servizio di conciliazione lavoro-famiglia, il nido dovrebbe diventare un servizio ad accessibilità universale e gratuita, integrato come la scuola, parte di un sistema complessivo di relazioni che riguarda sia i bambini che i loro genitori.

Esempi concreti e criticità istituzionali

Modelli innovativi come l'iniziativa Le cure che nutrono di Bologna o i Poli millegiorni organizzati da Save the Children dimostrano che reti di luoghi e soggetti possono accompagnare le famiglie oltre i primi anni di vita. Queste esperienze, diffuse anche nei piccoli comuni, offrono spazi di sostegno continuo e contrasto all'isolamento, richiedendo però una volontà politica di superare i vincoli settoriali.

La critica principale riguarda l'approccio frammentato tra diversi ministeri e dipartimenti a livello centrale, che riduce l'efficacia degli interventi e ostacola gli amministratori locali nel realizzare una cooperazione integrata tra pubblico e terzo settore. Sebbene esista un problema di risorse, vi è anche un grave inefficienza nell'uso di quelle disponibili, distribuite su linee sovrapposte che complicano il lavoro verso politiche coerenti e sostenibili per tutte le famiglie fragili.