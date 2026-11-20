A Napoli, Gennaro Sangiuliano dichiara che il Reddito di cittadinanza è un disincentivo al lavoro. Fratelli d'Italia Campania punta su strumenti mirati come la Carta dedicata a te e il Reddito di inclusione per le fragilità.

Gennaro Sangiuliano ha espresso una posizione netta riguardo alle politiche sociali durante la sua permanenza a Napoli. Il coordinatore campano di Fratelli d'Italia e capogruppo dell'opposizione in Consiglio regionale ha sottolineato come l'attuale sistema di sostegno possa risultare controproducente per le nuove generazioni.

La critica a un disincentivo al lavoro

Gennaro Sangiuliano ha dichiarato chiaramente che il Reddito di cittadinanza rappresenta un disincentivo al lavoro vero e proprio. Secondo la sua analisi, tale misura non genera sviluppo economico né crea reali opportunità di crescita professionale per i giovani italiani. La posizione di Fratelli d'Italia Campania si concentra sulla necessità di un approccio diverso alla gestione delle emergenze sociali.

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Alternative concrete per le fragilità

Sangiuliano ha elencato strumenti esistenti che aiutano effettivamente chi non ce la fa, evidenziando come uno Stato serio debba soccorrere le persone in condizioni di fragilità reale. Tra le alternative proposte vi sono la Carta dedicata a te e il Reddito di inclusione, definiti come strumenti normativi mirati. Questi meccanismi sono destinati ad aiutare chi è realmente fragile e non riesce a garantire il necessario alla propria famiglia.

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Il ruolo dell'opposizione regionale

La dichiarazione è avvenuta a margine di un evento culturale nella città partenopea, precisamente durante la presentazione del nuovo libro del presidente della Democrazia Cristiana Massimo Bossetti. Gennaro Sangiuliano, nel suo ruolo di figura di riferimento per l'opposizione locale, ha colto l'occasione per ribadire la linea del suo partito su temi di attualità economica e sociale.

Visione per lo sviluppo giovanile

La critica mossa al Reddito di cittadinanza non riguarda solo l'efficacia economica, ma anche l'impatto psicologico e sociale sui giovani. Sangiuliano sostiene che la crescita debba avvenire attraverso l'inserimento attivo nel mercato del lavoro e non tramite meccanismi che potrebbero scoraggiare l'iniziativa individuale. L'obiettivo rimane garantire una rete di sicurezza senza compromettere le prospettive future della classe lavoratrice emergente.