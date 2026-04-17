Genoa, la salvezza a un passo: il tecnico carica per il Pisa, "vincere domenica sarebbe il nostro match point"

Il Genoa si avvicina alla matematica salvezza in Serie A. Il tecnico analizza la prossima sfida contro il Pisa, definendola cruciale e sottolineando la necessità di massima attenzione contro un avversario "vivo" e in lotta per la permanenza. L'allenatore elogia anche alcuni singoli e i giovani, ribadendo il suo legame con la squadra e la città.

Con la salvezza ormai quasi acquisita, il Genoa si appresta ad affrontare il rush finale del campionato. La prima tappa di questo percorso è l'Arena Garibaldi di Pisa , in un match che potrebbe rappresentare un vero e proprio match point per la permanenza in Serie A .

Il tecnico rossoblù ha analizzato la sfida, definendo la gara contro i toscani come un 'appuntamento cruciale'. 'Il Pisa è stato il primo appuntamento del 2026', ha ricordato l'allenatore, tornando alla gara di andata disputata dopo tre sconfitte consecutive. 'Siamo partiti molto bene e poi è venuta fuori la qualità del Pisa. È ancora una squadra viva, dovremo stare molto attenti ma vincere domenica sarà il nostro vero match point. È vero che non sarebbe matematico ma se dovessimo vincere domenica saremmo salvi'.

Il Genoa, pur con un piede e mezzo fuori dalla zona retrocessione, non vuole abbassare la guardia. L'avversario, il Pisa, è una squadra che lotta con le unghie e con i denti per la salvezza e, come sottolineato dal tecnico, 'è ancora una squadra viva'. Viene evidenziata la capacità dei nerazzurri di rimanere in partita fino alla fine, come dimostra l'occasione avuta contro il Torino sullo 0-0. 'È una squadra in salute che è inferiore a Roma e Como ma con squadre alla sua portata, e ovviamente metto dentro anche il Genoa, è sempre stata in partita fino alla fine. È una squadra viva, ha l'ultima opportunità di fare l'impresa. Non ho visto una squadra morta. E con Gila ho visto altrettanto. Una squadra che perdeva per un dettaglio'.

Il tecnico ha evitato confronti diretti tra gli allenatori, definendoli poco eleganti.

Parlando dei singoli giocatori e del loro impiego, il tecnico ha espresso soddisfazione per il reparto attaccanti, dove sente di poter scegliere 'chiunque' con tranquillità, nonostante l'impiego frequente di Colombo e Vitinha. Ha inoltre elogiato alcuni giovani come Masini, descritto come un giocatore da 'buttare dentro la mischia' con la capacità di tirar fuori sempre qualcosa, e Amorim, apprezzato per gamba, intensità e qualità.

Un'analisi particolare è stata dedicata a un giovane centrocampista che 'è cresciuto tanto fisicamente' ma ha avuto difficoltà iniziali a gestire i carichi, affrontando un 'contraccolpo metodologico più che fisico'. Nonostante ciò, viene sottolineata la sua abilità nel palleggio e la sua resistenza alla pressione. Un altro giocatore interessante è Nils, 'un giocatore interessantissimo' voluto personalmente dal tecnico, che ha avuto meno spazio a causa delle prestazioni 'da robot' del capitano Vasquez. Nils è descritto come 'un ragazzo in gamba' con tranquillità e buona tecnica di base, e non è escluso che possa avere più spazio nel finale di stagione.

Il tecnico ha anche espresso il desiderio di dare spazio ai giovani che 'hanno fatto benissimo', riconoscendone l'importanza. Sul tema dei leader, i nomi di Malinovskyi e Frendrup emergono come figure chiave, affiancati da molti giocatori che 'hanno tirato avanti la carretta'. Il tecnico si sente 'benissimo' nel gruppo, nella città e nella squadra, con l'obiettivo primario di raggiungere la salvezza.

Ha ribadito più volte di stare bene a Genova e di essere ambizioso, specificando che 'non parlo di Real Madrid a giugno ma di migliorare quello che ho fatto quest'anno'. Le voci di mercato e i possibili accostamenti, pur facendogli piacere, non lo preoccupano: 'Per me la fretta non esiste, sono abitudinario: se sto bene in un posto mi ci lego a doppia mandata'. Infine, ha espresso rammarico per alcune dichiarazioni ricevute, pur comprendendone alcune per la loro diretta natura, in particolare quelle di 'Antonio', mostrando empatia per le critiche che 'toccano' e dispiacciono.





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