Genoa-Milan, una sfida cruciale per entrambe le squadre

La sfida tra il Genoa e il Milan domenica alle 12 potrebbe essere cruciale per entrambe le squadre.inos

Domenica alle 12 in campo Genoa-Milan DIRETTA La sfida tra Genoa e Milan rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, in particolare per il Milan che dovrà raccogliere le sue parcelle dopo una serie di prestazioni negative e un обстановone negativo intorno al club.

Il Milan si trova al ritiro in vista della trasferta di domenica in campo contro il Genoa e resterà in campo per tre giorni prima di partire. Una sfida cruciale per il Milan, che si giocherà la Champions League nelle ultime due partite di campionato. La partita contro il Genoa sarà l'occasione per i tifosi rossoblù di salutare Ruslan Malinovskyi che dopo tre stagioni lascia il Genoa e chiuderà la carriera in Turchia.

In casa rossonera, Daniele De Rossi potrà contare su due recuperi, quello di Sebastian Otoa e, soprattutto, quello di Tommaso Baldanzi. Il centrocampista toscano ha saltato le ultime tre sfide contro Como, Atalanta e Fiorentina per un risentimento muscolare ma è completamente recuperato e si allena con il resto del gruppo ormai da giorni.

Tutte le questioni aperte relative al cornerback Norton-Cuffy, fermo ormai da settimane e che segue un processo personalizzato in attesa di poter recuperare, dovranno essere valutate giorno per giorno. Detta la situazione di Messias, la cui stagione è terminata in anticipo per un risentimento all'adduttore destro e che non potrà giocare contro il Milan. La partita tra Genoa e Milan vedrà anche gli Ex-Otago sullo stage, come sempre in occasione di una sfida di Serie A





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