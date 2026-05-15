Genoa: tecnico parla di preparazione, Milan e crescita della squadra

Il tecnico del Genoa ha parlato della preparazione di una partita in cui si scopre all'ultimo quando si disputa, delle aspettative per la sfida contro il Milan e della crescita della squadra. Inoltre, ha parlato della sua posizione e del suo futuro, delle scelte di formazione e delle assenze del Milan, che sono un vantaggio per i rossoblù.

Il Genoa si avvicina all'ultima partita casalinga della stagione. Domenica all'ora di pranzo arriverà a Marassi il Milan alla ricerca di punti per la qualificazione in Champions League ma i rossoblù vorranno chiudere positivamente l'anno davanti al proprio pubblico.

In vista della gara del 'Ferraris', il tecnico ha parlato della preparazione di una partita in cui si scopre all'ultimo quando si disputa, delle aspettative per la sfida contro il Milan e della crescita della squadra. Inoltre, ha parlato della sua posizione e del suo futuro, delle scelte di formazione e delle assenze del Milan, che sono un vantaggio per i rossoblù





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