L'adolescente accusato della morte di Giacomo Bongiorni a Massa ha chiesto il rito abbreviato e scusato le famiglie durante l'udienza preliminare a Genova.

L'udienza preliminare davanti alla giudice tutelare del Tribunale dei Minori di Genova ha visto una svolta significativa nel processo relativo alla morte di Giacomo Bongiorni, avvenuta la sera dell'11 aprile a Massa. Il giovane imputato, un ex pugile professionista di 17 anni, si è dichiarato disponibile a processarsi con il rito abbreviato, una scelta proceduralmente decisiva che accelera i tempi deliterio giudiziario e che richiede un'accettazione preventiva della colpevolezza o quantomeno della responsabilità dei fatti contestati.

Durante l'interrogatorio condotto dalla giudice Martina Scuderoni, il ragazzo ha espresso pubblicamente le sue condoglianze e le sue scuse ai familiari della vittima, includendo in questo gesto di rispetto anche i genitori di Giacomo Bongiorni. L'accusa di omicidio volontario grava sulle sue spalle per l'uccisione del passante, morto a causa di percosse subite durante una disputa verbale verificatasi in strada mentre la famiglia era intenta in una passeggiata domenicale. La dinamica dell'aggressione ha colpito per la sua crudeltà, con la presenza del figlio della vittima che ha testimoniato l'accaduto.

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La difesa guidata dall'avvocato Nicola Forcina ha presentato la versione dei fatti incentrata sull'istinto di sopravvivenza e sulla necessità di una legittima difesa immediata. L'imputato ha dichiarato al banco degli imputati che Giacomo Bongiorni lo avrebbe aggredito per primo, costringendolo a reagire per tutelare la propria incolumità fisica. Ha specificato che, nel momento della mischia, aveva percepito la vittima come armata, ritenendo che Giacomo Bongiorni avesse in mano una bottiglia, un dettaglio che ha giustificato l'intensità e la natura difensiva della sua risposta aggressiva.

La domanda cruciale sul profilo di pericolo dei suoi colpi ha ricevuto una risposta complessa da parte del diciassettenne. Quando la giudice Martina Scuderoni gli ha richiesto di confermare di essere stato un pugile professionista, consapevole dunque della potenza devastante dei propri colpi, il ragazzo ha ammesso la sua qualifica atletica ma ha sostenuto di non averci pensato nel frangente. Ha precisato che la consapevolezza tecnica, tipica di un atleta di alto livello, si è spenta nel momento dell'impatto violento e dell'adrenalina dello scontro fisico immediato.

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Il percorso giudiziario ha subito una nuova battuta d'arresto con il rinvio dell'udienza, necessario per coordinare le posizioni degli altri due imputati minorenni coinvolti nell'episodio. Questi giovani, accusati di rissa e lesioni personali per i danni inflitti a Gabriele Tognocchi, cognato della vittima, hanno anch'essi comunicato l'intenzione di avvalersi del rito abbreviato. I loro legali, presenti all'udienza, hanno invocato legittimi impedimenti che hanno reso impossibile lo svolgimento delle operazioni procedurali nel giorno fissato, richiedendo un nuovo calendario per la loro costituzione e le loro dichiarazioni.

Le parti civili del procedimento, rappresentate dagli avvocati Pietro Bogliolo e Marco Marino, hanno ribadito la loro presenza e la ferma opposizione alle richieste di clemenza o di archiviazione rapida, chiedendo la piena applicazione della legge. Queste figure legali operano anche nel procedimento parallelo a Massa contro due maggiorenni, Alexandru Miron di 23 anni ed Eduard Alin Carutsu di 19 anni, accusati di omicidio volontario aggravato dalla presenza di minori e rissa aggravata. La riunione dei tre procedimenti è stata fissata per il 17 dicembre, data cruciale per unire le vicende in un unico iter decisionale.

La scadenza per l'attesa della sentenza è stata ipotizzata per la successiva udienza prevista il 21 gennaio, una data che segna la possibile conclusione del capitolo giudiziale principale. L'esito del rito abbreviato richiederà una valutazione accurata della veridicità della tesi difensiva della legittima difesa contro la ricostruzione dei fatti di aggressione premeditata. L'opinione pubblica e la comunità di Massa restano in attesa di questa decisione, che determinerà non solo la pena per l'ex pugile ma anche il riconoscimento ufficiale delle responsabilità nell'omicidio di Giacomo Bongiorni.