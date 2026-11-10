Genova, indagine stupro collega e amico: i due indagati a piede libero

A Genova, una trentenne denuncia un presunto stupro commesso da un collega e un suo amico. I due indagati sono a piede libero mentre la vittima riceve assistenza.

Le forze dell'ordine di Genova stanno conducendo un'indagine approfondita per un grave episodio di violenza sessuale segnalato nell'ultimo fine settimana di ottobre. La dinamica riguarda una donna di trent'anni che ha sporto denuncia per aver subito un abuso da parte di un suo collega e dell'amico di quest'ultimo.

I dettagli della dinamica illecita

Secondo la ricostruzione effettuata dalla squadra mobile, la giovane aveva inizialmente cenato una pizza insieme a un collega che frequentava da tempo. Successivamente, i due si sono trasferiti in un locale dotato di musica dal vivo, dove hanno incrociato un terzo uomo che ha offerto da bere a tutti i presenti.

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Dopo aver lasciato l'esercizio pubblico, il gruppo si è diretto verso l'abitazione del nuovo conoscente, un individuo che la presunta vittima non aveva mai incontrato in precedenza. Nel verbale, la donna ha spiegato di aver mostrato fiducia nel soggetto, motivando tale scelta con la sua gentilezza nei precedenti scambi e con il legame di amicizia che lo univa al suo collega.

La serata ha subito una svolta drammatica dopo il consumo di alcuni drink. Stando alle dichiarazioni della trentenne, i due uomini si sarebbero avventati su di lei ignorando esplicitamente le sue richieste di interrompere i rapporti e di essere riaccompagnata a casa in sicurezza.

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Reazioni delle parti e supporto alla vittima

La donna è rientrata nel proprio domicilio la mattina seguente, viaggiando in taxi. Ha deciso di confidare quanto accaduto a un'amica fidata, per poi recarsi tempestivamente al pronto soccorso dell'Ospedale Galliera per sottoporsi a una visita medica.

Quando il personale medico le ha chiesto la motivazione dei lividi riscontrati sul corpo, la paziente ha dichiarato esplicitamente di essere stata stuprata. La struttura sanitaria ha quindi attivato immediatamente il protocollo antiviolenza, allertando contestualmente la polizia di Stato per garantire il necessario supporto legale e sanitario.

Posizione degli indagati e stato attuale

I due uomini coinvolti nella vicenda hanno ammesso di aver trascorso la serata insieme alla donna, ma sostengono fermamente che i rapporti sessuali fossero consenzienti da parte di lei. Nonostante queste dichiarazioni, le autorità hanno comunque formalizzato la loro indagine.

Al momento, i due soggetti indagati sono liberamente a piede libero, in attesa delle ulteriori evoluzioni dell'indagine preliminare. La giovane, invece, versa in uno stato di forte shock emotivo e psicologico conseguente al trauma subito.

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Assistenza psicologica e centri antiviolenza

Per far fronte alle conseguenze dell'episodio, la vittima è seguita attivamente dai servizi di supporto psicologico specializzati. Inoltre, è entrata in contatto con un centro antiviolenza del territorio per ricevere un'assistenza adeguata e protezione durante questo delicato periodo.