Scomparso reperto chiave 21877 omicidio Luigia Borrelli 1995. Indagine per custodia danneggiata. Verduci condannato, difesa contesta prove mancanti.

L'indagine sulle indagini per l'omicidio di Luigia Borrelli ha raggiunto un punto cruciale con la scoperta della scomparsa di un reperto fondamentale dal tribunale di Genova. Lo sgabello utilizzato per aggredire la vittima durante l'agguato verificatosi tra il 5 e il 6 settembre 1995 in vico degli Indoratori non è più visibile negli archivi ufficiali. Questo mobile, identificato con il numero di inventario 21877, risultava conservato nell'ufficio corpi di reato del tribunale genoano, ma è stato rinvenuto mancante al momento della riapertura delle indagini da parte della procura.

Scomparsa reperto sangue vittima e dna possibile

Il mobile era stato fotografato e schedato dai carabinieri sulla scena del crimine immediatamente dopo l'assassinio. I primi rilievi indicavano che lo sgabello era intriso del sangue della vittima Luigia Borrelli, rendendolo un elemento probatorio di vitale importanza. Gli esperti avevano ipotizzato che l'oggetto potesse contenere anche tracce biologiche dell'assassino, poiché il reperto era stato a contatto diretto con la vittima durante la morte violenta. La perdita di questo reperto rappresenta un vuoto significativo nel quadro delle prove fisiche disponibili per la ricostruzione del delitto.

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Investigazione omessa custodia e traslochi giudiziari

La procuratrice Patrizia Petruzziello, avvisata della mancanza del reperto, ha informate immediatamente il procuratore Nicola Piacente. Di conseguenza, è stata aperta un'inchiesta specifica per omessa custodia di cose sottoposte a sequestro. Le autorità hanno esteso le ricerche del mobile scomparso a diverse location, inclusa l'indagine presso l'Istituto di medicina legale del San Martino e il comando dei carabinieri di Forte San Giuliano. Le ricerche hanno coinvolto persino il Ris di Parma per verificare possibili spostamenti errati. La direttrice dell'ufficio corpi di reato ha ipotizzato che il mobile sia andato disperso durante uno dei traslochi legati ai lavori di ristrutturazione dei locali sotterranei del palazzo di giustizia. L'edificio era già stato colpito precedentemente da due alluvioni che avevano compromesso le strutture inferiori.

Posizione difesa Verduci e condanna trenta anni

Ermanno Verduci, il carrozziere di 67 anni, è stato condannato in primo grado a 30 anni di carcere per l'omicidio di Luigia Borrelli. La sua difesa, rappresentata dagli avvocati Emanuele Canepa e Andrea Volpi, sta sfruttando la scomparsa del reperto e le risultanze forensi a proprio vantaggio. Gli legali sostengono che il fatto che sul trapano usato nell'attacco non siano state trovate tracce biologiche dell'imputato sia un elemento molto rilevante. A questo si aggiunge la mancanza fisica dello sgabello, che la difesa considera elementi critici per contestare la colpevolezza. I legali puntano a sottolineare come la totale assenza di DNA dell'imputato sul principale strumento di morte indebolisca l'accusa.

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Prove dna procura e ricostruzione dinamica del delitto

Per la procura, la mancanza del reperto fisico non cambia il quadro indiziario che porta alla condanna. Le nuove analisi del DNA hanno ricondotto a Ermanno Verduci diverse tracce trovate nel basso, escludendo la necessità dello sgabello per la conferma scientifica. Le tracce biologiche recuperate si trovavano su due sigarette Diana, la stessa marca che l'imputato fuma da trent'anni. Inoltre, sono stati rilevati campioni sulla placca dell'interruttore, sulla tenda, su una pagina del Corriere mercantile e nel lavandino dove Verduci si sarebbe lavato dopo il delitto, prima di fuggire dal basso. La ricostruzione della procura dettagliata dagli investigatori afferma che Verduci avrebbe preso l'incasso della vittima rubandole dalla borsa le chiavi con cui ha chiuso la saracinesca del negozio.

Ritrovamento corpo e prospettive future processo

Il corpo della vittima era stato trovato la mattina successiva all'attacco dalla padrona del basso, allertata dalla figlia della vittima. La figlia si era allarmata dopo che la sera precedente non era rincasata a casa propria. La mancata comparsa della figlia aveva scatenato l'allarme che ha portato alla scoperta della tragedia. Nonostante la condanna, la scomparsa del reperto 21877 potrebbe diventare un punto di discussione centrale in eventuali gradi successivi di giudizio. L'assenza di una prova materiale così emblematica offre nuovi spunti legali per la difesa e per le nuove perizie richieste. L'esito delle indagini sulla custodia dei reperti continuerà a influenzare il clima processuale attorno a questo caso storico.