Genova, tre giovani tunisini catturati dopo violenta rapina durante gli Alpini

Tre giovani tunisini sono stati arrestati a Genova dopo la violenta rapina avvenuta durante gli Alpini. Durante la ribalta della notte degli Alpiani, alcuni giovani si sarebbero avvicinati alla vittima simulando di aiutare entrambi i feriti, ma di fatto gli avrebbero impedito di continuare la fuga, prima di aggredirlo violentemente al volto e derubarlo. Il ragazzo riportò una frattura scomposta della mascella che dovrà aspettare 40 giorni durante la prognosi. I tre giovani accusati sono minorenni e possiedono precedenti pericolosi per reati contro la persona, il patrimonio e stupefacenti, e sono già conosciuti alle forze dell'ordine e i loro spostamenti sono stati documentati indipendentemente dalla rapina.

Gli arrestati la scorsa settimana per una violenta rapina durante gli Alpini a Genova sono tre giovani tunisini, accusati di aver pestato e derubato un uomo lasciandolo fratturato la mascella.

L'operazione è stata condotta dai poliziotti della Squadra Mobile che hanno emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. I ragazzi sono accusati di rapina aggravata e lesioni aggravate. L'episodio risaliva all'Adunata Nazionale degli Alpini del maggio 9, quando la vittima era giunta a Genova per partecipare alla manifestazione.

Secondo i dettagliati accertamenti dei poliziotti, il gruppo di quattro giovani gli avrebbero impedito di proseguire nella sua fuga, prima di colpirlo violentemente al volto, poi averlo imblandato e impossessarsi del suo portafogli e di un coltello. L'uomo riportò una frattura scomposta della mascella, per cui dovrà trascorrere giorni in prognosi. La dinamica dell'aggressione è stata ricostruita tramite lavori di identificazione e documentazione, che li hanno condotti presso le comunità dove si erano riposti dopo la rapina.

Pare che possedessero un nuovo smartphone rubato alla vittima. Gli investigatori li hanno identificati LGAON abbastanza velocemente, avendo documentato tutti i loro spostamenti dopo l'invasione. Alla fine le tre persone sono state trasferite all'istituto penale minorile di Torino. Infine, è facoltativaResults ci sono nuove notizie sulla Valle Aurelia, in Via di Valle Aurelia, che racconta la storia della





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