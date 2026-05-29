Gentiloni: preoccupazione per gli scenari negativi, Governo italiano aumenta l'allerta per l'Ebola

Il Commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, ha commentato le Considerazioni Finali del Governatore della Banca d'Italia, sottolineando la preoccupazione per gli scenari negativi e la necessità di una politica monetaria prudente. Inoltre, il Governo italiano ha aumentato l'allerta per la diffusione dell'Ebola e ha annunciato misure di controllo più rigide alle frontiere dell'Unione Europea.

Il Commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni , ha commentato le Considerazioni Finali del Governatore della Banca d'Italia, sottolineando la preoccupazione per gli scenari negativi e la necessità di una politica monetaria prudente.

Inoltre, il Governo italiano ha aumentato l'allerta per la diffusione dell'Ebola e ha annunciato misure di controllo più rigide alle frontiere dell'Unione Europea. La psicologa, che si è recata sulla scena del crimine, ha espresso la sua preoccupazione per la sicurezza delle persone coinvolte. La notizia della morte di una neonata di sei mesi a seguito di una violenza sessuale ha suscitato profonda commozione e indignazione.

Altre notizie di attualità includono la festa per i figli di Alice Campello e Alvaro Morata, la morte della figlia di Niccolò Fabi e la sua lotta contro la rabbia attraverso la musica. Inoltre, è stata annunciata la candidatura dell'autore dei Simpson alla Casa Bianca e la storia di Giuseppe, che ha donato parte del suo fegato alla moglie per salvarle la vita





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