George Clooney apre ristorante a Cotignac: cerca cuoca italiana mamma o nonna per maggio 2027

George Clooney avvia a Cotignac un ristorante italiano per maggio 2027. Cerca una cuoca mamma o nonna per la cucina, guidata dal socio Graham Porter in Provenza.

George Clooney sta avviando la preparazione dell'apertura di un nuovo ristorante italiano nella località di Cotignac, situata nella regione della Provenza in Francia. L'inaugurazione dell'attività è ufficialmente prevista per il mese di maggio 2027. Per realizzare questo progetto gastronomico, l'attore hollywoodiano ha annunciato di essere alla ricerca attiva di una cuoca italiana che abbia le qualità specifiche per guidare la sua cucina.

Il profilo cercato per la cucina italiana

Graham Porter, socio di George Clooney in questa iniziativa e proprietario dell'Hôtel Lou Calen vicino al futuro locale, ha dettagliato il profilo professionale ed emotivo della donna cercata. Porter ha dichiarato al quotidiano The Times che Clooney sta cercando una donna italiana che possa assumere la direzione della cucina, con una preferenza esplicita per figure materne o nonnali. Questa scelta mira a garantire che i piatti serviti rispecchino la vera tradizione gastronomica italiana, basandosi su sapori autentici e ricette tramandate nel tempo.

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Non è stato nemmeno trascurato l'aspetto umano del reclutamento, con Porter che ha scherzosamente notato come una proposta di lavoro da parte di George Clooney sarebbe accolta con grande entusiasmo da qualsiasi donna nella fascia di età compresa tra i quarantacinque e i settanta anni. L'obiettivo è creare un ambiente in cui il prestigio di un ristorante di lusso si fonda con il calore accogliente tipico delle trattorie familiari italiane, valorizzando ingredienti genuini e preparazioni che ricordano la cucina domestica.

Dettagli sulla location e sull'edificio

La struttura prescelta per ospitare il ristorante si trova a Cotignac, un borgo di circa duemila abitanti nella regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra. Il paese è situato a circa venti chilometri dalla proprietà di George Clooney, dove l'attore vive insieme alla moglie Amal e ai loro gemelli Alexander ed Ella. La scelta di questo luogo specifico permette di integrare l'attività nel tessuto locale mantenendo un discreto vicinanza al rifugio privato della star.

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La building che diventerà il nuovo ristorante era in precedenza una pizzeria, ma subirà una trasformazione completa per adattarsi alla visione dei promotori. La struttura sarà convertita in un locale elegante, interamente dedicato alla presentazione dei sapori italiani di alta qualità. L'idea è quella di mantenere un carattere accogliente, ma con standard elevati che riflettano l'ambizione di portare un tocco d'Italia nel cuore della Francia.

Le intenzioni del progetto culinario

Le intenzioni di George Clooney sembrano puntare verso la creazione di un menù basato su ricette genuine e piatti della tradizione, lontani dalla moderna sperimentazione fine a sé stessa. La ricerca di una cuoca con esperienza nella cucina casalinga suggerisce che l'atmosfera sarà dominata da preparazioni che evocano il comfort delle famiglie italiane. Questo approccio mira a ricreare in Provenza quell'atmosfera familiare che caratterizza le migliori trattorie nel nostro Paese.

Il progetto rappresenta un tentativo di far convivere il prestigio internazionale associato al nome di George Clooney con l'autenticità di una cucina fatta di ingredienti semplici ma eccellenti. La collaborazione con Graham Porter, già noto per la sua gestione dell'Hôtel Lou Calen, garantisce una solida base operativa per l'apertura prevista per il 2027, puntando a catturare sia i turisti internazionali sia i residenti locali alla ricerca di una vera esperienza culinaria italiana.