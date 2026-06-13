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George Russell conquista la settima pole position stagionale per la Mercedes, mentre Lewis Hamilton batte un colpo con la Ferrari

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George Russell conquista la settima pole position stagionale per la Mercedes, mentre Lewis Hamilton batte un colpo con la Ferrari
Formula 1MercedesFerrari
📆6/13/2026 5:19 PM
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George Russell ha conquistato la settima pole position stagionale per la Mercedes, battendo il connazionale Lewis Hamilton in Q3. Hamilton, soddisfatto per la prestazione, ha espresso soddisfazione per la prestazione, mentre Leclerc, dopo un incidente all'inizio delle qualifiche, ha ammesso di provare solo tanta vergogna. La griglia di partenza del Gp di Barcellona, settima prova del mondiale di Formula 1, vede George Russell in prima fila, Lewis Hamilton in seconda, Kimi Antonelli in terza, Lando Norris in quarta, Max Verstappen in quinta, Oscar Piastri in sesta, Liam Lawson in settima, Nico Hülkenberg in ottava, Charles Leclerc in nona, Arvid Lindblad in decima, Gabriel Bortoleto in undicesima, Oliver Bearman in dodicesima, Carlos Sainz in tredicesima, Esteban Ocon in quattordicesima, Alexander Albon in quindicesima, Sergio Perez in undicesima, Valtteri Bottas in undicesima, Lance Stroll in undicesima, Fernando Alonso in undicesima.

George Russell ha conquistato la settima pole position stagionale per la Mercedes , mentre Lewis Hamilton ha battuto un colpo con la Ferrari , partendo in prima fila a fianco del connazionale.

Charles Leclerc, invece, è stato relegato al decimo posto in griglia dopo un incidente all'inizio delle qualifiche. Hamilton ha espresso soddisfazione per la prestazione, mentre Leclerc ha ammesso di provare solo tanta vergogna.

La griglia di partenza del Gp di Barcellona, settima prova del mondiale di Formula 1, vede George Russell in prima fila, Lewis Hamilton in seconda, Kimi Antonelli in terza, Lando Norris in quarta, Max Verstappen in quinta, Oscar Piastri in sesta, Liam Lawson in settima, Nico Hülkenberg in ottava, Charles Leclerc in nona, Arvid Lindblad in decima, Gabriel Bortoleto in undicesima, Oliver Bearman in dodicesima, Carlos Sainz in tredicesima, Esteban Ocon in quattordicesima, Alexander Albon in quindicesima, Sergio Perez in undicesima, Valtteri Bottas in undicesima, Lance Stroll in undicesima, Fernando Alonso in undicesima

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Formula 1 Mercedes Ferrari George Russell Lewis Hamilton Kimi Antonelli Lando Norris Max Verstappen Oscar Piastri Charles Leclerc Arvid Lindblad Gabriel Bortoleto Oliver Bearman Carlos Sainz Esteban Ocon Alexander Albon Sergio Perez Valtteri Bottas Lance Stroll Fernando Alonso

 

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